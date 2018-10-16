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16/10/2018 18:35:00

السجن 5 سنوات لرئيسي بلدية الزيتونة السابقين في قضية فساد سكيكدة


نظرت اليوم نيابة محكمة الجنح بالحروش في ولاية سكيكدة قضية مشروع الصرف الصحي المتهم فيها رئيسي بلدية الزيتونة. إلتمست،  المحكمة تسليط عقوبة الحبس النافذ 5 سنوات لرئيسي بلديتي الزيتونة السابقين “ف،ل” و”ل، س”. و3 سنوات لرئيس قسم تجزئة الموارد المائية، ومقاول “س،ع”. المتهمين  بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، وإبرام اتفاقية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض

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