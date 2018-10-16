

جمال بلماضي : اتحمل مسؤولية الهزيمة بالبنين خرج جمال بلماضي عن صمته مباشرة بعد نهاية مباراة البنين حيث أدلى بتصريحات مقتضبة حلل فيها ما حدث على السريع معترفا بانه يتحمل كامل المسؤولية



السجن 5 سنوات لرئيسي بلدية الزيتونة السابقين في قضية فساد سكيكدة نظرت اليوم نيابة محكمة الجنح بالحروش في ولاية سكيكدة قضية مشروع الصرف الصحي المتهم فيها رئيسي بلدية الزيتونة. إلتمست، المحكمة تسليط عقوبة الحبس النافذ 5



انهاء مهام رئيس شرطة المركز الحدودي بأم الطبول قام المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري من انهاء مهام رئيس شرطة الحدود المركز الحدودي بأم الطبول عزالدين وادفل. كما تم انهاء مهام رئيس أمن



العدالة تفتح ملف الإعتداء الإرهابي على قصر الحكومة مجددا استناد الى مصادر اعلامية تقوم محكمة الاستئناف للقضايا الجنائية لمجلس قضاء الجزائر بإعادة النظر، في الـ 26 ديسمبر المقبل في الأحكام الصادرة سنة 2012، ضد



اتفاق : تذاكر الجوية الجزائرية بالبطاقة الذهبية وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عقد شراكة مع بريد الجزائر من اجل الإستفادة من بطاقة الدفع المسبق الذهبية في شراء تذاكر السفر عن بعد.ففي مقر



تدشين محطة الضغط بحاسي الرمل والتي كلفت الشركة 15 مليار دينار قام الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبدالمؤمن ولد قدور، هذا الثلاثاء، على تدشين محطة الضغط بحاسي الرمل والتي كلفت الشركة 15 مليار دينار. وأوضح ولد



وزير الطاقة مصطفى قيطوني الاعلان عن مناقصة وطنية لإنتاج الكهرباء أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس الإثنين، بوهران، أن لجنة الضبط للكهرباء والغاز ستطرح قريبا مناقصة عن طريق المزايدة لإنجاز 150 ميغاواط لإنتاج الكهرباء عن



تراجع سعر سلة خامات الاوبك الى 79,31 دولار للبرميل بلغ متوسط سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك),31 79 دولار للبرميل يوم الاثنين مقابل 79,36 دولار يوم الجمعة الفارط حسب ما افادت به



وهران: استلام المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء لبوتليليس في 17 ديسمبر القادم أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني بوهران أنه سيتم تدشين المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء لبلدية بوتليليس خلال زيارته القادمة إلى الولاية في 17 ديسمبر المقبل محذرا