انهاء مهام رئيس شرطة المركز الحدودي بأم الطبول
قام المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري من انهاء مهام رئيس شرطة الحدود المركز الحدودي بأم الطبول عزالدين وادفل. كما تم انهاء مهام رئيس أمن دائرة القالة نور الدين لوجاني.
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