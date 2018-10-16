العدالة تفتح ملف الإعتداء الإرهابي على قصر الحكومة مجددا





استناد الى مصادر اعلامية تقوم محكمة الاستئناف للقضايا الجنائية لمجلس قضاء الجزائر بإعادة النظر، في الـ 26 ديسمبر المقبل في الأحكام الصادرة سنة 2012، ضد ستة متهمين من مجموع 18 متورط في التفجير الذي استهدف يوم 11 أبريل 2007، قصر الحكومة و الذي خلف 20 قتيلا و 222 جريح.

وسيتم النظر في دعوى الاستئناف بخصوص ستة متهمين متابعين بتهمة ” الانتماء إلى جماعة إرهابية بهدف زرع الهلع وسط السكان وخلق جو من لا أمن و المشاركة في أعمال إرهابية مع استعمال المتفجرات والقتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد”.

تجدر الإشارة إلى أن جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة 2018 الخاص بمجلس قضاء الجزائر، وفي هذه القضية، صدرت أحكام في حق 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك دروكدال تتراوح ما بين 10 سنوات حبس و الحكم بالإعدام صدور 16 حكم بالإعدام من بينهم 9 غيابيا.

ويشير قرار الإحالة الى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية بولاية بومرداس، تابعة للتنظيم الإرهابي المسمى “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

وتم تنفيذ هذه التفجيرات ضد قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة. و قد خلف الاعتداءان 12 قتيلا و 131 جريح.

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