قام الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبدالمؤمن ولد قدور، هذا الثلاثاء، على تدشين محطة الضغط بحاسي الرمل والتي كلفت الشركة 15 مليار دينار. وأوضح ولد قدور أن هذه المحطة سترفع من قيمة الضغط إلى 70 بار بعدما كانت أقل من 40 بار لبلوغ إنتاج 9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا وهو ما يدعم، يضيف الوزير، الخزينة العمومية بأموال إضافية بالعملة الصعبة يحتاجها الإقتصاد الوطني. كما ركز ولد قدور على أهمية التكثيف الذي سيسمح بتطوير مؤسسة سوناطراك التي تسعى من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق نسبة إندماج وطني تصل إلى 55 بالمائة. وستسمح هذه المنشأة الطاقوية الجديدة برفع الطاقة الإجمالية لنقل الغاز إلى 50 مليار متر مكعب سنويا، علما أنه ينتظر استلام محطة جي إر 7 في غضون شهر مارس 2019. ومن المنتظر استلام المرحلة الثالثة من ذات المشروع على مرحلتين : الأولى بين نهاية 2019 ومطلع 2020 والمرحلة الثانية في غضون 2023.

المصدر : الإذاعة الجزائرية