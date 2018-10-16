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16/10/2018 16:23:00

وزير الطاقة مصطفى قيطوني الاعلان عن مناقصة وطنية لإنتاج الكهرباء


أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس الإثنين، بوهران، أن لجنة الضبط للكهرباء والغاز ستطرح قريبا مناقصة عن طريق المزايدة لإنجاز 150 ميغاواط لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن هذه العملية أولى من نوعها وطنيا وموجهة للمستثمرين المحليين.

وأضاف خلال كلمته في الطبعة التاسعة للصالون الدولي للطاقات المتجددة، الذي يحضره 100 عارض محلي وأجنبي، أن الحكومة وافقت على أن تقوم شركة الطاقات المتجددة بإنجاز محطة هجينة "ديزل والطاقات الشمسية" في القرى النائية بجنوبنا الكبير بطاقة 500 ميغاواط.

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