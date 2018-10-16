وهران: استلام المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء لبوتليليس في 17 ديسمبر القادم





أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني بوهران أنه سيتم تدشين المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء لبلدية بوتليليس خلال زيارته القادمة إلى الولاية في 17 ديسمبر المقبل محذرا من أي تأخير.

وخلال زيارة قادته أمس الاثنين الى ذات المحطة منح الوزير مؤسسة "كوسدير" مهلة أسبوع لتدارك التأخر الذي تتحمل مسؤوليته. كما ألح قيطوني على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الشركات الموجودة في موقع محطة توليد الكهرباء التي أطلقت أشغالها في 2014 وسجلت العديد من التأخير للوصول إلى نسبة تقدم تقدر ب 80 بالمائة. وأكد الوزير على أهمية المشروع الذي سيعزز إنتاج الطاقة الكهربائية في غرب البلاد ويغطي حوالي 50.000 نسمة ولا سيما المدينة الجديدة "أحمد زبانة" بمسرغين. ومن جهتهم أشار مسؤولو المشروع الذين كان من المقرر تسليمه في أبريل 2018 أن التأخر يعود الى عدة عوامل بما في ذلك تسرب المياه في محولات الهواء والذي يمكن أن يسبب أضرارا كبيرة فضلا عن عدم مطابقة بعض التجهيزات مما تطلب الأمر تعويضها بأخرى والاضطرابات في تسليم بعض الزيوت الضرورية وعدم مطابقة التلحيم في محطات الغاز. وأكد مسؤولو المشروع للوزير أنه سيتم تسليم الشطرالأول وتشغيله في 17 ديسمبر المقبل والشطر الثاني في 31 يناير 2019. و قد تم إنشاء خلية يقظة تتشكل من جميع الشركات الموجودة على الورشة لتفادي أي طارئ و تنسيق الجهود وتجنب أي تأخير إضافي. و تم رصد مبلغ 32 مليار دج لانجاز مشروع محطة توليد الكهرباء (223 2 ميغاواط) من أجل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنطقة الغربية وضمانا لأمن الطاقوي وفقا للمسؤولين. ومن جهة أخرى أشرف مصطفى غيتوني على افتتاح الوكالة التجارية الواقعة بشارع فرانس فانون في أرزيو والتي حظيت بعملية تهيئة بتكلفة 20 مليون دج. كما تفقد الوزير مشروع انجاز وكالة تجارية أخرى تقع بحي إيسطو والذي انطلقت أشغال تجسيده في فبراير المنصرم على أن يسلم في صيف 2019. وكان وزير الطاقة قد اشرف رفقة وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي على افتتاح الطبعة التاسعة للصالون الدولي للطاقات المتجددة و الطاقات النظيفة و التنمية المستدامة (أريا 2018)المنتظمة بوهران.

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