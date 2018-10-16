توقيف شخص بتهمة المتاجرة بالمؤثرات العقلية بقسنطينة





تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي السابع بالمدينة الجديدة علي منجلي امن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة ، لتورطه في قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية ، حمل أسلاحة بيضاء محظورة، حيازة هاتفين نقالين محل السرقة بالاعتداء بالسلاح الابيض .

حيثيات القضية تعود الى نهاية الاسبوع المنصرم ، خلال مداهمات لقوات الشرطة للاماكن المشبوهة على مستوى محور الدوارن اتجاه الوحدة الجوارية 16 علي منجلي لفت انتباههم شخص مشبوه ، هذا الاخير بمجرد مشاهدته لقوات الشرطة حاول الفرار الا ان الطوق الامني المعد مسبقا حال دون ذلك ليتم توقيفه على مستوى الغابة المجاورة لذات الوحدة ، عملية التلمس القنونية التي اخضع لها المعني مكنت من حجز كمية من المؤثرات العقلية من نوع اكستازي بالاضافة الى 02 اسلحة بيضاء محظورة من نوع اوكابي 03 نجوم بالاضافة الى مبلغ مالي و هاتفين نقالين ، ليتم تحويله الى مقر المصلحة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .

التحقيق المفتوح من قبل الضبطية القضائية بين أن الهاتفين النقالين المحجوزين محل سرقة بالعنف تبعا للشكاوي المسجلة من قبل ضحيتن و العملية مكنت من حجز 12 قرص و نصف القرص من نوع " اكسازي" ، مبلغ مالي يقدر بـ:10500 دج ، 02 اسلحة بيضاء بالاضافة الى هاتفين نقالين من نوع سامسونغ.

بعد الإنتهاء من إنجاز ملفا إجراءات جزائية منفصلة في حق المشتبه فيهم تم تقديمه أمام النيابة المحلية.

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