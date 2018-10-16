الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
16/10/2018 12:45:00

نواب بالمجلس الشعبي الوطني ينظمون وقفة احتجاجية لدفع بوحجة للاستقالة


ينظم نواب الكتل البرلمانية الخمس الموقعين على عريضة "سحب الثقة" من رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة منذ صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر المجلس وقفة احتجاجية في خطوة أخرى لدفعه للتنحي من منصبه.
وتوزع هؤلاء النواب عند المدخل الرسمي للغرفة السفلى للبرلمان بنية منع بوحجة من الالتحاق بمكتبه حسب التصريحات المستقاة من عين المكان, حيث عبر هؤلاء المحتجين عن تمسكهم بمطلبهم القاضي باستقالة رئيس المجلس"بحجة استحالة مواصلة العمل معه". وكان رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب قد أبلغوا رئيس المجلس "عريضة سحب الثقة" التي نددوا فيها ب "التجاوزات والخروقات" التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح, تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس, تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية, سوء تسيير شؤون المجلس, مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق, تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي, التوظيف المشبوه والعشوائي...". ومن جهته, رد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس, عن هذه الاتهامات, حيث أكد أن هذه "المآخذ التي رفعت مؤخرا, بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس", مذكرا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة ب "ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات". وفي بيان أصدره عقب اجتماعه بمقر الحزب برئاسة الأمين العام جمال ولد عباس, أعلن المكتب السياسي للحزب امس الاثنين عن قراره الذي اتخذ بالإجماع و المتعلق ب"رفع الغطاء السياسي عن السعيد بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط, طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب". وأرجع المكتب هذا القرار الى "عدم امتثال بوحجة لدعوة نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني ونواب المجموعات البرلمانية الأخرى للاستقالة (من رئاسة المجلس الوطني الشعبي), واستمراره في ممارساته غير المسؤولة التي من شأنها تشويه صورة مؤسسة البرلمان", بالإضافة إلى "إخلال المناضل بوحجة بالتزامه الشرفي وبالتعهد الذي التزم به غداة ترشحه للانتخابات التشريعية لعام 2017 والقاضي بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني".

عدد القراءات 8 مرة | قراءات اليوم 8 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

تعديل وزاري في فرنسا : تعيين كريستوف كاستانير وزيرا للداخلية

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء تعديلا وزاريا في حكومة إدوار فيليب يشمل عدة حقائب بينها الداخلية والثقافة حيث تم تعيين زعيم الحزب الحاكم
image

توقيف شخص بتهمة المتاجرة بالمؤثرات العقلية بقسنطينة

    تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي السابع بالمدينة الجديدة علي منجلي امن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة ، لتورطه في
image

نواب بالمجلس الشعبي الوطني ينظمون وقفة احتجاجية لدفع بوحجة للاستقالة

ينظم نواب الكتل البرلمانية الخمس الموقعين على عريضة "سحب الثقة" من رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة منذ صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر المجلس وقفة
image

..زعلان: مشروع إعادة تأهيل الخط المنجمي الشرقي قريبا

أكد  وزير الأشغال العمومية والنقل ، عبد الغني زعلان ،  أنه تم الانطلاق في عملية تأهيل الخط المنجمي الشرقي  عنابة - تبسة و تطوير وتحديث
image

زيتوني: قريبا .. تسمية كل المؤسسات التربوية بأسماء أبطال الثورة

أعلن وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, أمس،  بالجزائر العاصمة, أنه سيتم استكمال قريبا عملية تسمية وإعادة تسمية   المؤسسات التربوية بأسماء أبطال المقاومة والثورة التحريرية. وأوضح الوزير خلال
image

حسبلاوي: الترخيص للصيادلة الخواص بتوظيف مساعدين

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي, أمس،  بالجزائر العاصمة, أن وزارته بصدد إعداد النصوص  التطبيقية المتعلقة بقانون الصحة الجديد, داعيا كل الفاعلين في القطاع
image

قيطوني: مناقصة لتركيب 159 ميغاواط لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية

أشرف صباح أمس ، وزير الطاقة والمناجم، مصطفى قيطوني ووزيرة البيئة، فاطمة الزهراء زرواطي على انطلاق فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة
image

لوح: الإستحقاقات الإنتخابية ستجرى في مواعيدها الدستورية

·      تعيين 144 قاضيا لدراسة ملفات الترشح لانتخابات مجلس الأمة كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن تعيين 144 قاضيا لدراسة ملفات الترشح لانتخابات مجلس
image

تيسمسيلت: يوم دراسي حول إسهامات المؤرخين في تحقيق مخطوطات التراث الجزائري

- ستشكل "إسهامات المؤرخين الجزائريين في تحقيق مخطوطات التراث الجزائري...المؤرخ يحيى بوعزيز أنموذجا"، محور يوم دراسي سينتظم يوم الخميس المقبل بتيسمسيلت، حسبما علم اليوم الثلاثاء
image

بن صديق : نحو بلورة مخطط التنمية للمناطق الحدودية

كشف مدير مشروع مفوض بالوكالة الوطنية للتهيئة وجاذبية الأقاليم ،علي بن صديق ، عن الشروع في  بلورة مخطط التنمية للمناطق الحدودية يأخذ بعين الاعتبار في
قيم هذا المقال
0