..زعلان: مشروع إعادة تأهيل الخط المنجمي الشرقي قريبا
أكد وزير الأشغال العمومية والنقل ، عبد الغني زعلان ، أنه تم الانطلاق في عملية تأهيل الخط المنجمي الشرقي عنابة - تبسة و تطوير وتحديث شبكة السكة لتحسين استغلال الموارد المنجمية . وأفاد زعلان خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية غليزان أنه تم الانطلاق في عملية تأهيل الخط المنجمي الشرقي عنابة - تبسة و تطوير وتحديث شبكة السكة لتحسين استغلال الموارد المنجمية، مؤكدا أن المشروع الهام الذي تعتزم الدولة تجسيده ضمن برنامج رئيس الجمهورية ، يسمح بدعم وإعادة تأهيل خط السكة الحديدية المنجمي والذي يمتد من عنابة إلى غاية جبل العنق ببلدية بئر العاتر (تبسة) مرورا بالطارف وقالمة وسوق أهراس يضمن الانطلاق في استغلال أمثل لمناجم الفوسفات والحديد والصلب في بوخضرة وفي الونزة .
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