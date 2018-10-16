

تعديل وزاري في فرنسا : تعيين كريستوف كاستانير وزيرا للداخلية أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء تعديلا وزاريا في حكومة إدوار فيليب يشمل عدة حقائب بينها الداخلية والثقافة حيث تم تعيين زعيم الحزب الحاكم



توقيف شخص بتهمة المتاجرة بالمؤثرات العقلية بقسنطينة تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي السابع بالمدينة الجديدة علي منجلي امن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة ، لتورطه في



نواب بالمجلس الشعبي الوطني ينظمون وقفة احتجاجية لدفع بوحجة للاستقالة ينظم نواب الكتل البرلمانية الخمس الموقعين على عريضة "سحب الثقة" من رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة منذ صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر المجلس وقفة



..زعلان: مشروع إعادة تأهيل الخط المنجمي الشرقي قريبا أكد وزير الأشغال العمومية والنقل ، عبد الغني زعلان ، أنه تم الانطلاق في عملية تأهيل الخط المنجمي الشرقي عنابة - تبسة و تطوير وتحديث



زيتوني: قريبا .. تسمية كل المؤسسات التربوية بأسماء أبطال الثورة أعلن وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, أمس، بالجزائر العاصمة, أنه سيتم استكمال قريبا عملية تسمية وإعادة تسمية المؤسسات التربوية بأسماء أبطال المقاومة والثورة التحريرية. وأوضح الوزير خلال



حسبلاوي: الترخيص للصيادلة الخواص بتوظيف مساعدين كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي, أمس، بالجزائر العاصمة, أن وزارته بصدد إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الصحة الجديد, داعيا كل الفاعلين في القطاع



قيطوني: مناقصة لتركيب 159 ميغاواط لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية أشرف صباح أمس ، وزير الطاقة والمناجم، مصطفى قيطوني ووزيرة البيئة، فاطمة الزهراء زرواطي على انطلاق فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة



لوح: الإستحقاقات الإنتخابية ستجرى في مواعيدها الدستورية · تعيين 144 قاضيا لدراسة ملفات الترشح لانتخابات مجلس الأمة كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن تعيين 144 قاضيا لدراسة ملفات الترشح لانتخابات مجلس



تيسمسيلت: يوم دراسي حول إسهامات المؤرخين في تحقيق مخطوطات التراث الجزائري - ستشكل "إسهامات المؤرخين الجزائريين في تحقيق مخطوطات التراث الجزائري...المؤرخ يحيى بوعزيز أنموذجا"، محور يوم دراسي سينتظم يوم الخميس المقبل بتيسمسيلت، حسبما علم اليوم الثلاثاء