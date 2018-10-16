زيتوني: قريبا .. تسمية كل المؤسسات التربوية بأسماء أبطال الثورة





أعلن وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, أمس، بالجزائر العاصمة, أنه سيتم استكمال قريبا عملية تسمية وإعادة تسمية المؤسسات التربوية بأسماء أبطال المقاومة والثورة التحريرية.

وأوضح الوزير خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة الوطنية للتحضير للأعياد والأيام الوطنية, أن بعض الولايات استكملت عملية تسمية واعادة تسمية المؤسسات التربوية على أن يتم الانتهاء من العملية كاملا قريبا, مشيرا إلى أن العملية تشمل وضع جداريات في المدارس تضم نبذة تاريخية لهؤلاء الابطال.وأضاف في هذا الاجتماع الذي خصص لتحضيرات إحياء الذكرى الـ 64 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة, أنه تم الاتفاق مع وزارة السكن والعمران لاختيار أسماء الشهداء التي ستحملها المؤسسات التربوية بمجرد وضع حجر الاساس لإنجاز المشاريع السكنية في المستقبل. وأكد الوزير أنه سيتم التنسيق مستقبلا مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتسطير برنامج لإبراز دور الزوايا والمساجد في التجنيد ابان حرب التحرير، أما بخصوص مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي ستستذكرها الجزائر الأربعاء, قال وزير المجاهدين أن احياء هذه الذكرى فرصة لتجديد موقف الجزائر التي لن تتراجع عن مطلبها الخاص باعتراف فرنسا بجرائمها التي ارتكبتها ابان الحقبة الاستعمارية بالجزائر. وبعد أن أعلن بالمناسبة أن ولاية البيض ستحتضن التظاهرات الرسمية المخلدة للذكرى أكد أن وزارة المجاهدين تملك الاحصاءات الحقيقية لعدد الجزائريين الذين سقطوا بباريس خلال مظاهرات 17 أكتوبر وسيم الفصح عنها في الوقت المناسب.وبخصوص مطالبة بعض المنظمات بعودة الاقدام السوداء الى الجزائر, اعتبر الوزير هذا الامر مجرد كلام وسائل الاعلام وأن مواقف الجزائر بهذا الخصوص ثابتة, مقدسة ولا رجعة فيها.

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