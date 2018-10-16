حسبلاوي: الترخيص للصيادلة الخواص بتوظيف مساعدين





كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي, أمس، بالجزائر العاصمة, أن وزارته بصدد إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الصحة الجديد, داعيا كل الفاعلين في القطاع الى المشاركة في تحضيرها.

وقال حسبلاوي في كلمة له بمناسبة افتتاح اللقاءات الدولية الثامنة للصيدلة تحت عنوان الممارسات الصيدلانية وقانون الصحة, إن وزارته بصدد إعداد النصوص التطبيقية لقانون الصحة, داعيا كل المشاركين في هذا اللقاء وكل الفاعلين الآخرين الى المشاركة في إعداد هذه النصوص التي سوف تمكننا من بداية التطبيق الفعلي لقانون الصحة الجديد. وأشار أن مهنة الصيدلة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تنظيم, سواء على مستوى المستشفيات أو على مستوى الصيدليات الخاصة, مبرزا الدور المحوري والمفصلي الذي يجب أن يلعبه الصيدلي بصفته المؤهل الوحيد لتسيير المواد الصيدلانية. وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ قرارات جديدة في هذا المجال تتمثل في إجبار كل مؤسسة صحية عمومية أو خاصة على توظيف صيادلة يتولون تسيير المواد الصيدلانية وكذا الترخيص للصيادلة الخواص بتوظيف صيدلي مساعد أو عدة صيادلة مساعدين يتولون تحت مسؤوليتهم الشخصية ممارسة نشاطهم الصيدلي. وقال الوزير :" قانون الصحة الجديد رخص بإنشاء مجالس وطنية وجهوية للأخلاقيات خاصة بالصيدلة من شأنها المساهمة في تنظيم المهنة وفق ممارسات مطابقة وسليمة لنشاط الصيدلي, مؤكدا أن القانون الجديد المتعلق بالصحة أولى عناية خاصة لترقية وتطوير القطاع الصيدلاني بمختلف مكوناته، مشددا على ضرورة جعل اقتصاد الصحة أولوية من بين أولويات الدولة.

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