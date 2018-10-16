قيطوني: مناقصة لتركيب 159 ميغاواط لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية





أشرف صباح أمس ، وزير الطاقة والمناجم، مصطفى قيطوني ووزيرة البيئة، فاطمة الزهراء زرواطي على انطلاق فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة المنظم بمركز الإتفاقيات “محمد بن أحمد”، المنظم من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري. وأكد حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على إعطاء دفع قوي لتطوير الطاقات المتجددة لضمان الإستقلالية الطاقية للبلاد وخلق حركية تنموية اقتصادية إلى جانب تجسيد سياسة الاندماج الوطني الهادفة من خلال تصنيع المعدات المستوردة.في سياق حديثه أعلن وزير الطاقة والمناجم مصطفى قيطوني عن طرح لجنة ضبط الكهرباء والغاز مناقصة عن طريق المزايدة لتركيب 159 ميغاواط لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية. وكشف عن موافقة الحكومة على إنجاز شركة الطاقات المتجددة فرع مجمع "سونلغاز" لمحطات هجينة ديزل وطاقة شمسية في المناطق النائية بالجنوب وبطاقة 50 ميغاواط، أين أشار إلى إنجاز 22 محطة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بطاقة حوالي 400 ميغاواط موزعة على 14 ولاية من الهضاب العليا والجنوب، مؤكدا أن “سوناطراك” قد اعتمدت ضمن استراتيجيتها على الطاقات المتجددة بتسطير برنامج على مستوى المواقع الصناعية لقطاع المحروقات لتغطية 80 بالمائة من احتياجات المواقع البترولية سيوفر للجزائر مع حلول 2040، 2 مليار دولار ومن ضمن مشاريع سوناطراك في ذات المجال مشروع الطاقة الشمسية مع الشركة الإيطالية “إني”.

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