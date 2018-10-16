الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
16/10/2018 12:19:00

لوح: الإستحقاقات الإنتخابية ستجرى في مواعيدها الدستورية


  • ·      تعيين 144 قاضيا لدراسة ملفات الترشح لانتخابات مجلس الأمة

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن تعيين 144 قاضيا لدراسة ملفات الترشح لانتخابات مجلس الأمة، ويتم تعيين القضاة، بعد استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن وأوضح وزير العدل حافظ الأختام خلال إشرافه على تدشين محكمة خميس الخشنة في ولاية بومرداس أن في كل ولاية سيكون 3 قضاة من أجل دراسة ملفات الترشح واتخاذ قرارات الرفض أو القبول.وتتولى المحاكم الإدارية، مهمة النظر في الطعون المحتملة  وفقا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات .وأشار الوزير، “أن دور القضاة لا ينتهي عند هذا الحد بل أنه سيتولى يوم الاقتراع تأطير العملية الانتخابية". وسيتم تعيين قضاة  يشكلون بمفردهم مكاتب التصويت  للإشراف على اقتراع الهيئة  الناخبة  في مجموع ولايات الوطن.كما سيتولون تدوين نتائج الفرز والإعلان عن النتائج. وكشف وزير العدل أنه على الدعوى العمومية أن تتحرك تلقائيا عند المساس بشرف وأعراض الناس في مواقع التواصل الإجتماعي.وأضاف، مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تتخذ منحنيات متزايدة لا يخفى أثرها على المواطنين وعلى قيم المجتمع وعلى صحة وسلامة نسيجه، مشيرا أن وزارة العدل وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، انتهت من إعداد مشروع قانون يتعلق  بمحاربة الجريمة الإلكترونية.

  • ..يجب محاربة كل من يشوه مصداقية الإنتخابات

أكد وزير العدل على محاربة كل من يشوه أو يسيئ لمصداقية الانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس الأمة  القادمة وكل الإستحقاقات الأخرى، وأضاف، الطيب لوح، أن الإنتخابات ستجرى في مواعيدها الدستورية والقانونية، طبقا للمبادئ المكرسة للديمقراطية، مشيرا أن الدستور ينص على حق كل جزائري أو جزائرية في الانتخابات، وقال إن الإستحقاقات الإنتخابية ستجرى في مواعيدها الدستورية، وهو رد غير مباشر على تصريحات صدرت من سياسيين عن تأجيل محتمل للرئاسيات القادمة بسبب أزمة البرلمان.

عدد القراءات 19 مرة | قراءات اليوم 19 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

تعديل وزاري في فرنسا : تعيين كريستوف كاستانير وزيرا للداخلية

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء تعديلا وزاريا في حكومة إدوار فيليب يشمل عدة حقائب بينها الداخلية والثقافة حيث تم تعيين زعيم الحزب الحاكم
image

توقيف شخص بتهمة المتاجرة بالمؤثرات العقلية بقسنطينة

    تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي السابع بالمدينة الجديدة علي منجلي امن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة ، لتورطه في
image

نواب بالمجلس الشعبي الوطني ينظمون وقفة احتجاجية لدفع بوحجة للاستقالة

ينظم نواب الكتل البرلمانية الخمس الموقعين على عريضة "سحب الثقة" من رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة منذ صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر المجلس وقفة
image

..زعلان: مشروع إعادة تأهيل الخط المنجمي الشرقي قريبا

أكد  وزير الأشغال العمومية والنقل ، عبد الغني زعلان ،  أنه تم الانطلاق في عملية تأهيل الخط المنجمي الشرقي  عنابة - تبسة و تطوير وتحديث
image

زيتوني: قريبا .. تسمية كل المؤسسات التربوية بأسماء أبطال الثورة

أعلن وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, أمس،  بالجزائر العاصمة, أنه سيتم استكمال قريبا عملية تسمية وإعادة تسمية   المؤسسات التربوية بأسماء أبطال المقاومة والثورة التحريرية. وأوضح الوزير خلال
image

حسبلاوي: الترخيص للصيادلة الخواص بتوظيف مساعدين

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي, أمس،  بالجزائر العاصمة, أن وزارته بصدد إعداد النصوص  التطبيقية المتعلقة بقانون الصحة الجديد, داعيا كل الفاعلين في القطاع
image

قيطوني: مناقصة لتركيب 159 ميغاواط لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية

أشرف صباح أمس ، وزير الطاقة والمناجم، مصطفى قيطوني ووزيرة البيئة، فاطمة الزهراء زرواطي على انطلاق فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة
image

لوح: الإستحقاقات الإنتخابية ستجرى في مواعيدها الدستورية

·      تعيين 144 قاضيا لدراسة ملفات الترشح لانتخابات مجلس الأمة كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن تعيين 144 قاضيا لدراسة ملفات الترشح لانتخابات مجلس
image

تيسمسيلت: يوم دراسي حول إسهامات المؤرخين في تحقيق مخطوطات التراث الجزائري

- ستشكل "إسهامات المؤرخين الجزائريين في تحقيق مخطوطات التراث الجزائري...المؤرخ يحيى بوعزيز أنموذجا"، محور يوم دراسي سينتظم يوم الخميس المقبل بتيسمسيلت، حسبما علم اليوم الثلاثاء
image

بن صديق : نحو بلورة مخطط التنمية للمناطق الحدودية

كشف مدير مشروع مفوض بالوكالة الوطنية للتهيئة وجاذبية الأقاليم ،علي بن صديق ، عن الشروع في  بلورة مخطط التنمية للمناطق الحدودية يأخذ بعين الاعتبار في
قيم هذا المقال
0