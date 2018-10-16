بن صديق : نحو بلورة مخطط التنمية للمناطق الحدودية





كشف مدير مشروع مفوض بالوكالة الوطنية للتهيئة وجاذبية الأقاليم ،علي بن صديق ، عن الشروع في بلورة مخطط التنمية للمناطق الحدودية يأخذ بعين الاعتبار في دراسته البرامج المفعلة و إقتراحات المواطنين لمعرفة احتياجاتهم التنموية تطبيقا لمبدأ التشاركية في دعم التنمية المحلية. وأعلن علي بن صديق للإذاعية الوطنية أمس، عن بلوغ المرحلة الثانية لدراسة خاصة بتنمية المناطق الحدودية للجنوب و للجنوب الكبير و الجنوب الغربي يراعى فيها خصوصية هذه المناطق و المشاريع التي يفترض أن تحظى بالأولوية في التجسيد، وأضاف:" ..الهيئة الوطنية المكلفة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها و التي أعلن عن إنشاءها وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية سيكون لها دور استشرافي وستضطلع بمهمة المتابعة كما تم اقتراح استحداث هيئة على المستوى المحلي بإشراك كل الفاعلين لمتابعة تنمية المناطق الحدودية. وبالنظر إلى توجه الجزائر للتموقع اقتصاديا في افريقيا كان لزاما يعتقد المتدخل تنمية المناطق الحدودية كواجهة أولى للتبادل مع الدول الافريقية، مشددا على أهمية تفعيل جهاز تحفيز الإستثمار في المناطق الحدودية بتقديم التسهيلات المتعلقة بالعقار و النقل، مبرزا مسعى الحكومة الذي يرتكز على إعداد برنامج تنمية متكامل و متجانس للمناطق الحدودية ال9 بتخصيص مصادر تمويل المشاريع التنموية عبر أموال صندوق الجنوب و صندوق الجماعات المحلية. ووصف ضيف الأولى الملتقى الوطني الذي تم تنظيمه حول تنمية المناطق الحدودية بالناجح و الذي تمخضت عنه توصيات تدور حول تكوين شبكة مدن تكتسي طابعا عابر للحدود وتنويع الاقتصاد و تطوير شبكة الطرقات و السكك الحديدية و دعم التحفيزات في مجال الاستثمار وكذا استكمال الطابع التضامني ما بين القطاعات .

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