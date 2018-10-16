"الأرسيدي" يقترح اللجوء إلى لجنة تحقيق برلمانية





يرى محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن الأزمة التي يعيشها المجلس الوطني الشعبي، لها علاقة بالتحضير لرئاسيات 2019. وتحدث بلعباس في تصريح لموقع إخباري جزائري عن ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، وبالعودة إلى قضية البرلمان، فيقول رئيس الأرسيدي إن هناك على وجه الخصوص دراسة مشروع قانون المالية الذي يبدأ عادة في بداية شهر أكتوبر، عن طريق إحالته على لجنة المالية، وهو ما لم يحدث هذه السنة، قبل أن يضيف ان بوحجة سيسلمه خلال هذا الأسبوع للجنة، ” وسنرى كيف سيكون رد فعل أعضاء اللجنة". وقال محسن بلعباس أن الجزائر كانت تعاني من أزمة منذ فترة طويلة، وتسارعت منذ ماي الماضي، بعد بروز عدد من الأحداث الهامة احتلت المشهد الإعلامي، أبرزها حجز 701 كيلوغرام من الكوكايين في ميناء وهران. أما عن موقف الأرسيدي من أزمة البرلمان، فيقول محسن بلعباس “لطالما دافعنا عن احترام قوانين الجمهورية، بمعنى الدستور واللوائح حتى لو كنا نتعامل مع القوانين التي لم نشارك في إعدادها"، مستطردا:" إنه إذا كان هناك عدد من التهم الموجهة ضد بوحجة فإن النواب لديهم أداة يمكن اللجوء إليها إن أرادو العمل بشكل قانوني، وهي لجنة تحقيق برلمانية، حيث يتم الاستماع إلى كل الممثلين: رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب ذات الأغلبية ورؤساء اللجان، وإذا ثبتت هذه التهم ضد بوحجة فإنه يدفع باستقالته".

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