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16/10/2018 10:20:00

سعيد بوحجة لاشيئ يعقني عن عملي


اكد اليوم السعيد بوحجة عدم العدول عن قراره الرامي الى استقالته والخضوع الى ضغوط النواب من الأغلبية الذين يريدون رحيله. مؤكدا ان لاشيئ يعقني عن عملي  . أنا ذاهب إلى البرلمان لأنني رئيس هذه المؤسسة. للاشارة  تجمع عشرات النواب من الافلان، الارندي، الامبيا وتاج ونواب احرار عند مدخل البرلمان لمنع بوحجة  من الدخول الى مكتبه  

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سعيد بوحجة لاشيئ يعقني عن عملي

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