

سعيد بوحجة لاشيئ يعقني عن عملي اكد اليوم السعيد بوحجة عدم العدول عن قراره الرامي الى استقالته والخضوع الى ضغوط النواب من الأغلبية الذين يريدون رحيله. مؤكدا ان لاشيئ يعقني عن



"تحريك الدعوة العمومية تلقائيا في حالات الاعتداء على المساس بشرف الناس و حياتهم الخاصة كشف وزير العدل حافظ الأختام ، الطيب لوح، الإثنين ببومرداس عن أن دائرته الوزارية انتهت من إعداد قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية و التصدي لها



إحالة بوحجة على لجنة الإنضباط وتجميد عضوية 3 برلمانيات أحال المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، ملف رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، للجنة الإنضباط مع رفع الغطاء السياسي عنه. وجاء في بيان تلاه عضو



رئيس الجمهورية يصادق على خمسة مراسيم رئاسية، واتفاقيات تعاون وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة على خمسة مراسيم رئاسية، تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون بين الجزائر وكل من تونس، مالي، المجر وروسيا، تتعلق بعدة



الصيادلة اولى من لهم حق العمل في الصيدليات أكد وزير الصحة مختار حسبلاوي،أنه تم إتخاذ قرارات جديدة ستجبر من خلالها كل مؤسسة صحية عمومية أو خاصة على توظيف صيادلة لتسيير المواد الصيدلانية وكشف الوزير



بدوي: أفريبول الآلية الإتحاد الإفريقي للحد من الجريمة والإرهاب والتطرف قال وزير الداخلية، نور الدين بدوي، الإثنين، أن البلدان الإفريقية تواجه تحديات وتهديدات أمنية كبيرة، تحالفت فيها منظمات الإجرام بكل صوره من إرهاب وتجارة الأسلحة



رئيس مجلس الأمة يشارك في إفتتاح الجمعية 139 للإتحاد البرلماني الدولي شارك السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، امس الاثنين15 أكتوبر 2018، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة جنيف السويسرية في إفتتاح أشغال الجمعية العامة 139



الجزائر و نيجيريا تجددان التزامهما باستكمال المشاريع شبه الاقليمية المهيكلة جددت الجزائر و نيجيريا عقب الدورة الرابعة للجنة المختلطة الثنائية التي عقدت أمس الأحد بالجزائر العاصمة و ترأسها مناصفة وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل



صعود أسعار النفط وسط توترات بشأن السعودية صعدت العقود الآجلة للنفط بشكل حاد اليوم الاثنين مع تزايد التوترات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات. كما تلقت أسواق