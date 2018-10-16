"تحريك الدعوة العمومية تلقائيا في حالات الاعتداء على المساس بشرف الناس و حياتهم الخاصة





كشف وزير العدل حافظ الأختام ، الطيب لوح، الإثنين ببومرداس عن أن دائرته الوزارية انتهت من إعداد قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية و التصدي لها . و أوضح الوزير في كلمة توجيهية بثت في وقت واحد من مقر مجلس قضاء بومرداس عبر عدة مجالس قضائية عبر الوطن أن "وزارة العدل و تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس وزراء سابق قد انتهت من إعداد مشروع قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية و التصدي لها". و أكد الوزير في هذا الصدد على أهمية تعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بمحاربة هذه الجريمة الخطيرة التي تتسبب في بعض الأحيان في تخريب العائلات بأكملها و ما لها من أثر سلبي على استقرار المواطنين و المجتمع و من ثمة البلاد ككل . و في هذا الإطار جدد وزير العدل حافظ الأختام دعوته للنيابات العامة و مصالح الضبطية القضائية إلى الحرص على تطبيق القانون و القيام بدورها كاملا في التصدي لمختلف الجرائم و الانحرافات الاجتماعية و المساس بالقيم بكل أصنافها طبقا لصلاحياتها و إختصاصاتها في كنف القانون. كما حث الوزير الهيئات المذكورة على تحريك الدعوة العمومية تلقائيا في الحالات التي يقتضي فيها إتخاذ مثل هذه الإجراءات حماية للوطن و أمنه و اقتصاده و استقراره . كما وجه الدعوة للجميع و لكل أبناء الوطن و مختلف المؤسسات المختصة لبذل جهد وقائي و إستباقي يدرأ عن الوطن تبعات أفعال إجرامية لا يمكن للقضاء أن يصلح ما تفسده حين وقوعها كما هو الشأن في حالات الإعتداء على الأراضي الفلاحية أو المساس بشرف الناس و حياتهم الخاصة لا سيما بواسطة الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الإجتماعي التي بدأت تتخذ منحنيات متزايدة لا يخفى أثرها على المواطنين و على قيم المجتمع و على سلامة نسيجه المتماسك

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