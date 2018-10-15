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15/10/2018 19:50:00

إحالة بوحجة على لجنة الإنضباط وتجميد عضوية 3 برلمانيات


أحال المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، ملف رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، للجنة الإنضباط مع رفع الغطاء السياسي عنه.

وجاء في بيان تلاه عضو المكتب السياسي، فؤاد سبوتة، أمسية اليوم، تذكير الأمين العام للأفلان بمختلف الاتصالات التي تمت على عديد المستويات وعبر قنوات متعددة مع رئيس المجلس لإقناعه بتقديم استقالته وهذا استجابة لمطلب 5 مجموعات برلمانية.

ووفق المصدر نفسه، اعتبر المكتب السياسي بأن عدم امتثال بوحجة لدعوة نواب حزبه و المجموعات البرلمانية الأخرى ممارسات غير مسؤولة من شأنها تشويه سمعة البرلمان.

وأرجعت قيادة الأفلان احالة بوحجة للجنة الإنضباط إلى ما أسمته اخلاله بإلتزامه بالتعهد الشرفي الذي أبداه عشية ترشحه في الإنتخابات التشريعية السابقة.

من جهة أخرى، كشف الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، عن تجميد عضوية 3 برلمانيات ينتمون لكتلة الحزب، متهما اياهم باثارة البلبلة والوقوف في صف بوحجة.

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إحالة بوحجة على لجنة الإنضباط وتجميد عضوية 3 برلمانيات

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