رئيس مجلس الأمة يشارك في إفتتاح الجمعية 139 للإتحاد البرلماني الدولي
شارك السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، امس الاثنين15 أكتوبر 2018، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة جنيف السويسرية في إفتتاح أشغال الجمعية العامة 139 للإتحاد البرلماني الدولي الذي عرف إجماع اللجنة المديرة للإتحاد برئاسة السيدة غابرييلا كويفاس بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي
بالمناسبة ألقى رئيس مجلس الأمة كلمةً بين فيها موقف الجزائر من الموضوع المقترح للنقاش والمتعلق بالدور المنوط بالبرلمانات في ترقية السلم والتنمية، في عصر الإبتكار والتغير التكنولوجي. السيد عبد القادر بن صالح "إن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون ضمان السلم و الإستقرار" مذكرا بسياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي أثبتت نجاعتها في الجزائر، داعياً إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية وفق قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. رئيس مجلس الأمة جدد موقف الجزائر الداعي إلى إستمرار الجهود من أجل تسوية سياسية للنزاعات عبر الحوار في كل من ليبيا وسوريا.
كما ترأس السيد عبد القادر بن صالح،اول امس السبت الوفد البرلماني ، الذي شارك في إجتماع المجموعة الجيو-سياسية الإفريقية. الإجماع الذي ترأسه السيد صديق شهاب، بصفته رئيسا للمجموعة، خصص لدراسة جدول الأعمال المدرج في أشغال الجمعية العامة 139 للإتحاد البرلماني الدولي و كذا الترشيحات في المناصب الشاغرة في اللجان الدائمة.
رئيس مجلس الأمة ترأس أيضا الوفد المشارك في إجتماع المجموعة الجيو-سياسية العربية، وهو يعد اجتماعا تنسيقيا حول المواقف الواجب إتخاذها تجاه النقاط المدرجة في جدول الأعمال الجمعية العامة. كما تم التشاور حول البنود الإستعجالية المقترح إدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة والمتعلقة بوضعية اللاجئين الفلسطينيين في ظل الظروف التي تمر بها منظمة الاونرا.
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