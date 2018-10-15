رئيس مجلس الأمة يشارك في إفتتاح الجمعية 139 للإتحاد البرلماني الدولي

بالمناسبة ألقى رئيس مجلس الأمة كلمةً بين فيها موقف الجزائر من الموضوع المقترح للنقاش والمتعلق بالدور المنوط بالبرلمانات في ترقية السلم والتنمية، في عصر الإبتكار والتغير التكنولوجي. السيد عبد القادر بن صالح "إن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون ضمان السلم و الإستقرار" مذكرا بسياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي أثبتت نجاعتها في الجزائر، داعياً إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية وفق قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. رئيس مجلس الأمة جدد موقف الجزائر الداعي إلى إستمرار الجهود من أجل تسوية سياسية للنزاعات عبر الحوار في كل من ليبيا وسوريا.