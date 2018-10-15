أويحيى يستقبل وزير الشؤون الخارجية النايجيري
استقبل الوزير الاول أحمد أويحيى اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية النايجيري جيوفري أونيياما الذي يجري زيارة عمل بالجزائر في إطار أشغال الدورة الرابعة للجنة المختلطة العليا الجزائرية - النايجرية حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل. توجت الدورة الرابعة للجنة المختلطة العليا الجزائرية - النايجرية التي عقدت يوم الأحد بالجزائر العاصمة بالتوقيع على اتفاقات تعاون في مجالات التقييس و الموارد المائية و كذا خارطة طريق حول أعمال ملموسة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي. وخلال أشغال هذه الدورة بحث الطرفان ثمانية اتفاقات ثنائية أخرى تخص مجالات مختلفة.
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