

الجزائر و نيجيريا تجددان التزامهما باستكمال المشاريع شبه الاقليمية المهيكلة جددت الجزائر و نيجيريا عقب الدورة الرابعة للجنة المختلطة الثنائية التي عقدت أمس الأحد بالجزائر العاصمة و ترأسها مناصفة وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل



صعود أسعار النفط وسط توترات بشأن السعودية صعدت العقود الآجلة للنفط بشكل حاد اليوم الاثنين مع تزايد التوترات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات. كما تلقت أسواق



أويحيى يستقبل وزير الشؤون الخارجية النايجيري استقبل الوزير الاول أحمد أويحيى اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية النايجيري جيوفري أونيياما الذي يجري زيارة عمل بالجزائر في إطار أشغال الدورة الرابعة



مجموعة من الدّبلوماسيّين الأجانب في زيارة لمجلس الأمّـة في اطار عملية " مرحبا-5 " التي تنظّمها وزارة الشّؤون الخارجيّة، قامت صباح يوم الإثنين 15 أكتوبر 2018، مجموعة من الدّبلوماسيّين المعتمدين حديثا بالجزائر، بزيارة لمقرّ مجلس



إضراب في مدارس العاصمة يوم 22 أكتوبر يدخل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية في إضراب يوم 22 أكتوبر الجاري تزامنا مع وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للجزائر



توقيف عشرة تجار مخدرات بكل من سيدي بلعباس والنعامة وتندوف وأم البواقي أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من سيدي بلعباس والنعامة وتندوف وأم البواقي ، عشرة (10) تجار مخدرات بحوزتهم (108) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقف حراس السواحل محاولة



أسعار الخضر والفواكه تلهب جيوب الجزائريين · 80 بالمائة من الجزائريين بحاجة إلى الدعم تعرف أسواق الخضر والفواكه ارتفاعا جنونيا ما جعل المواطنين في حيرة من أمرهم، بين المصاريف اليومين لأبنائهم خاصة



الضمان الاجتماعي يعترف بوجود إختلالات بعملية التعويض أكد مدير التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، عن وجود اختلالات وفي عملية التعويضات التي أعتبرها أحداث معزولة وفي طريقها إلى الزوال بعد تحديث



قائمة جديدة لمركبي السيارات على طاولة يوسف يوسفي كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عن وجود قائمة جديدة لوكلاء السيارات، من أجل فتح مصانع للتركيب في الجزائر، يتم دراستها حاليا على مستوى وزارة