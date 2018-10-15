مجموعة من الدّبلوماسيّين الأجانب في زيارة لمجلس الأمّـة
في اطار عملية " مرحبا-5 " التي تنظّمها وزارة الشّؤون الخارجيّة، قامت صباح يوم الإثنين 15 أكتوبر 2018، مجموعة من الدّبلوماسيّين المعتمدين حديثا بالجزائر، بزيارة لمقرّ مجلس الأمّة. وكان في إستقبال المجموعة السّيّدة ليلى براهيمي.
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