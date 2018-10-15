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15/10/2018 14:39:00

مجموعة من الدّبلوماسيّين الأجانب في زيارة لمجلس الأمّـة


  في اطار عملية " مرحبا-5 " التي تنظّمها وزارة الشّؤون الخارجيّة،  قامت صباح يوم الإثنين 15 أكتوبر 2018، مجموعة من الدّبلوماسيّين المعتمدين حديثا بالجزائر، بزيارة  لمقرّ مجلس الأمّة. وكان في إستقبال المجموعة السّيّدة ليلى براهيمي.      

 

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