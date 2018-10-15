

إضراب في مدارس العاصمة يوم 22 أكتوبر يدخل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية في إضراب يوم 22 أكتوبر الجاري تزامنا مع وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للجزائر



توقيف عشرة تجار مخدرات بكل من سيدي بلعباس والنعامة وتندوف وأم البواقي أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من سيدي بلعباس والنعامة وتندوف وأم البواقي ، عشرة (10) تجار مخدرات بحوزتهم (108) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقف حراس السواحل محاولة



أسعار الخضر والفواكه تلهب جيوب الجزائريين · 80 بالمائة من الجزائريين بحاجة إلى الدعم تعرف أسواق الخضر والفواكه ارتفاعا جنونيا ما جعل المواطنين في حيرة من أمرهم، بين المصاريف اليومين لأبنائهم خاصة



الضمان الاجتماعي يعترف بوجود إختلالات بعملية التعويض أكد مدير التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، عن وجود اختلالات وفي عملية التعويضات التي أعتبرها أحداث معزولة وفي طريقها إلى الزوال بعد تحديث



قائمة جديدة لمركبي السيارات على طاولة يوسف يوسفي كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عن وجود قائمة جديدة لوكلاء السيارات، من أجل فتح مصانع للتركيب في الجزائر، يتم دراستها حاليا على مستوى وزارة



بولخراص: فتح المجال للخواص للاستثمار في الطاقات المتجددة · الجزائر هي خزان كبير للطاقات المتجددة ..ومحطة الأغواط أكبر المحطات في إفريقيا أكد بولخراص شاهر الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء و الطاقات المتجددة "SKTM" التابعة



عقوبة السجن . وغرامة مالية لبعض الموظفين نطقت محكمة تيسمسيلت الابتدائية، صبيحة اليوم الأحد، بعقوبة السجن النافذ لعامين، في حق المديرة الولائية للنشاط الإجتماعي والتضامن و200 ألف دينار جزائري غرامةً مالية. المعلومات



الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة، شرع الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هذا اليوم 14 أكتوبر 2018، في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية



مدور قرارمنع تنقل الأنصار قد يرسّم لاحقا أشار رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، اليوم الأحد، أن قرار منع تنقل الأنصار في المباريات سيتم دراسته لاحقا من أجل ترسيمه. وجاءت تصريحات “مدوار”