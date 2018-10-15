توقيف عشرة تجار مخدرات بكل من سيدي بلعباس والنعامة وتندوف وأم البواقي





أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من سيدي بلعباس والنعامة وتندوف وأم البواقي ، عشرة (10) تجار مخدرات بحوزتهم (108) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقف حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ(12) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بوهران .

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام والوادي وجانت وإن أميناس ، (55) منقبا عن الذهب و(04) مهربين وضبطت شاحنتين و(07) مركبات رباعية الدفع و(2915) لتر من الوقود و(2,36) طن من المواد الغذائية و(25) قنطارا من ورق التبغ و(4176) وحدة من مختلف المشروبات و(09) مولدات كهربائية و(07) مطارق ضغط.

من جهة أخرى، يوم 14 أكتوبر 2018 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة ، في حين دمرت مفرزة أخرى مخبأ يحوي مواد غذائية بسيدي بلعباس .

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