أسعار الخضر والفواكه تلهب جيوب الجزائريين





· 80 بالمائة من الجزائريين بحاجة إلى الدعم

تعرف أسواق الخضر والفواكه ارتفاعا جنونيا ما جعل المواطنين في حيرة من أمرهم، بين المصاريف اليومين لأبنائهم خاصة منهم المتمدرسون و بين توفير الخضر التي تعد الغذاء رقم واحد بالنسبة للأسر ، ناهيك عن الفواكه التي أصبحت مقتصرة على العائلات التي تملك مدخولا لابأس به أو الأغنياء منهم جراء ارتفاع أسعارها . وتشهد أسعار البطاطا التي تعد الغذاء الرئيسي للمواطنين ارتفاعا جنونيا حيث وصل سعرها ببعض الأسواق إلى 85 دينارا للكيلوغرام الواحد ، أما سعر الفلفل الأخضر فوصل إلى 150 دينار، فيما احتفظ السلطة الخضراء بنفس السعر والمقدر بـ 150 دينار للكيلوغرام الواحد، في المقابل بلغ سعر الطماطم الحمراء 140 دينار، هذا وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الليمون الأخضر إلى 350 دينار، أما الكوسة فبلغ سعرها 160 دينار، فيما بلغ سعر الفلفل الحار 120 دينار، وبالنسبة للجزر والشمندر السكري فقدر سعرهما بـ100 دينار، في حين وصل سعر الفاصولياء الخضراء إلى سعرها 280 دينار. ووجد المواطنون أنفسهم في مأزق جراء الغلاء الذي يطرأ على الخضر و الفواكه وحتى البقوليات ، بالرغم من توفر الجزائر على هذه المنتوجات و مراهنة الدولة على تغطية الطلب المحلي و التوجه نحو التصدر إلا أن المضاربة في الأسعار تنخر جيوب المواطنين. ومن جانب آخر حذرت نقابات التكتل المستقل، من أية محاولات للمساس بالدعم الاجتماعي والاقتصادي الموجه للموظفين، واعتبرت منظومة الحماية الاجتماعية التي يترجمهما الدعم المخصص لمجالات الصحة والتربية وكذا مختلف المواد الاستهلاكية، من بين أهم مكاسب الاستقلال، فـ 80 بالمائة من الموظفين "فقراء" لأنهم يتقاضون أجورا لا تتناسب وارتفاع الأسعار مقابل تدهور قدرتهم الشرائية، مما يجعلهم الأكثر حاجة لهذا الدعم.

خ.قدوار

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