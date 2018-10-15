الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
15/10/2018 10:30:00

أسعار الخضر والفواكه تلهب جيوب الجزائريين


 ·      80  بالمائة من الجزائريين بحاجة إلى الدعم

تعرف أسواق الخضر والفواكه ارتفاعا جنونيا ما جعل المواطنين في حيرة من أمرهم، بين المصاريف اليومين لأبنائهم خاصة منهم المتمدرسون و بين توفير الخضر التي تعد الغذاء رقم واحد بالنسبة للأسر ، ناهيك عن الفواكه التي أصبحت مقتصرة على العائلات التي تملك مدخولا لابأس به أو الأغنياء منهم جراء ارتفاع أسعارها . وتشهد أسعار البطاطا التي تعد الغذاء الرئيسي للمواطنين ارتفاعا جنونيا حيث وصل سعرها ببعض الأسواق إلى  85 دينارا للكيلوغرام الواحد ، أما سعر الفلفل الأخضر  فوصل إلى 150 دينار، فيما احتفظ السلطة الخضراء بنفس السعر والمقدر بـ 150 دينار للكيلوغرام الواحد، في المقابل بلغ سعر الطماطم الحمراء 140 دينار، هذا وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الليمون الأخضر إلى 350 دينار، أما الكوسة فبلغ سعرها 160 دينار، فيما بلغ سعر الفلفل الحار 120 دينار، وبالنسبة للجزر والشمندر السكري فقدر سعرهما بـ100 دينار، في حين وصل سعر  الفاصولياء الخضراء إلى سعرها 280 دينار. ووجد المواطنون أنفسهم في مأزق جراء الغلاء الذي يطرأ  على الخضر و الفواكه وحتى البقوليات ، بالرغم من توفر الجزائر على هذه المنتوجات و مراهنة الدولة على تغطية الطلب المحلي و التوجه نحو التصدر إلا أن المضاربة في الأسعار تنخر جيوب المواطنين. ومن جانب آخر حذرت نقابات التكتل المستقل، من أية محاولات للمساس بالدعم الاجتماعي والاقتصادي الموجه للموظفين، واعتبرت منظومة الحماية الاجتماعية التي يترجمهما الدعم المخصص لمجالات الصحة والتربية وكذا مختلف المواد الاستهلاكية، من بين أهم مكاسب الاستقلال، فـ 80 بالمائة من الموظفين "فقراء" لأنهم يتقاضون أجورا لا تتناسب وارتفاع الأسعار مقابل تدهور قدرتهم الشرائية، مما يجعلهم الأكثر  حاجة لهذا الدعم.

 

خ.قدوار

عدد القراءات 19 مرة | قراءات اليوم 19 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

إضراب في مدارس العاصمة يوم 22 أكتوبر

يدخل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية في إضراب يوم 22 أكتوبر الجاري تزامنا مع وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للجزائر
image

توقيف عشرة تجار مخدرات بكل من سيدي بلعباس والنعامة وتندوف وأم البواقي

 أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من سيدي بلعباس والنعامة  وتندوف  وأم البواقي  ، عشرة (10) تجار مخدرات بحوزتهم (108) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقف حراس السواحل محاولة
image

أسعار الخضر والفواكه تلهب جيوب الجزائريين

 ·      80  بالمائة من الجزائريين بحاجة إلى الدعم تعرف أسواق الخضر والفواكه ارتفاعا جنونيا ما جعل المواطنين في حيرة من أمرهم، بين المصاريف اليومين لأبنائهم خاصة
image

الضمان الاجتماعي يعترف بوجود إختلالات بعملية التعويض

أكد مدير التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، عن وجود  اختلالات وفي عملية التعويضات التي أعتبرها أحداث معزولة وفي طريقها إلى الزوال بعد تحديث
image

قائمة جديدة لمركبي السيارات على طاولة يوسف يوسفي

كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عن وجود قائمة جديدة لوكلاء السيارات، من أجل فتح مصانع للتركيب في الجزائر، يتم دراستها حاليا على مستوى وزارة
image

بولخراص: فتح المجال للخواص للاستثمار في الطاقات المتجددة

·      الجزائر هي خزان كبير للطاقات المتجددة ..ومحطة الأغواط أكبر المحطات في إفريقيا أكد بولخراص شاهر الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء و الطاقات المتجددة "SKTM" التابعة
image

عقوبة السجن . وغرامة مالية لبعض الموظفين

نطقت  محكمة تيسمسيلت الابتدائية، صبيحة اليوم الأحد، بعقوبة السجن النافذ لعامين، في حق المديرة الولائية للنشاط الإجتماعي والتضامن و200 ألف دينار جزائري غرامةً  مالية. المعلومات
image

الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة،

شرع الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هذا اليوم 14 أكتوبر 2018، في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية
image

مدور قرارمنع تنقل الأنصار قد يرسّم لاحقا

أشار رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، اليوم الأحد، أن قرار منع تنقل الأنصار في المباريات سيتم دراسته لاحقا من أجل ترسيمه. وجاءت تصريحات “مدوار”
image

العقيد لهبيري يستقبل مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي

إستقبل المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، اليوم الأحد، مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني. وحسب بيان للمديرية العامة،
قيم هذا المقال
0