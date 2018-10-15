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15/10/2018 10:29:00

الضمان الاجتماعي يعترف بوجود إختلالات بعملية التعويض


أكد مدير التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، عن وجود  اختلالات وفي عملية التعويضات التي أعتبرها أحداث معزولة وفي طريقها إلى الزوال بعد تحديث المنظومة وتجهيزها بالتقنيات الحديثةوأوضح بن طالب في تصريح تلفزيوني أن 38 مليون جزائري مستفيد من بطاقة الشفاء، التي تتوفر على شروط، قائلا أنه يوجد طريقتين لتعويض إما عن طريق البطاقة أو بالطريقة التقليدية الكلاسيكيةكما نفى ذات المتحدث أن تكون الدولة الجزائرية تخلت عن الحماية  الاجتماعية المكرس في بيان أول نوفمبر، موضحا أن قانون المالية تضمن أكثر من 500 مليار دج دعم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وفي ذات الصدد قال إن قانون المالية تضمن أيضا أكثر من 440 مليار دينار للأسر وما يفوق 330 مليار دينار للسياسة الصحية بإضافة إلى ما يفوق 350 مليار دينار للسياسة السكن، وأكثر من 300 مليار من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.

 

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