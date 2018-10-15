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15/10/2018 10:28:00

قائمة جديدة لمركبي السيارات على طاولة يوسف يوسفي


كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عن وجود قائمة جديدة لوكلاء السيارات، من أجل فتح مصانع للتركيب في الجزائر، يتم دراستها حاليا على مستوى وزارة الصناعةوذكرت مصادر إعلامية نقلا عن وزير الصناعة أن "هناك ملفات ندرسهم، ولما تتم دراستهم بصرامة تامة، نقدمهم إلى المجلس الوطني للاستثمار حيث يفصل في هذه الملفات"، مؤكدا أن الكلام الأخير بشأن هذه المصانع هو من اختصاص المجلس الوطني للاستثمار، الذي له كامل الحرية في الموافقة عليها أو رفضهاومن قدوم الوزير الاول أحمد أويحيى إلى الحكومة عرفت قائمة مركبي السيارات في الجزائر حالة من عدم الاستقرار، بداية بضبطها بعدد محدد من الوكلاء، ثم توقيف تطبيق القرار الذي أمضاه الوزير الأول أحمد أويحيى، كما سبق وأن صرح الوزير يوسفي أنه لم يتم غلق قائمة مركبي السيارات في الجزائر وسيتم دراسة الملفات وفق دفتر الشروط.

 

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