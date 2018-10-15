بولخراص: فتح المجال للخواص للاستثمار في الطاقات المتجددة





· الجزائر هي خزان كبير للطاقات المتجددة ..ومحطة الأغواط أكبر المحطات في إفريقيا

أكد بولخراص شاهر الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء و الطاقات المتجددة "SKTM" التابعة لمجمع سونلغاز بولخراص شاهر، أن الجزائر تمتلك 22 محطة للطاقات المتجددة في الخدمة عبر شبكات التوتر العالي و المتوسط تتوزع على مناطق الهضاب و الجنوب الكبير، تجسيدا للبرنامج الوطني الذي وضعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2011 و أضاف بولخراص في حصة "ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الأولى أمس، أن من بين هذه المحطات محطة الأغواط وهي تعد أكبر المحطات في إفريقيا وتتربع على مساحة 120 هكتار وبطاقة تقدر بـ 60 ميغا واط وتلبي احتياجات الولاية في النهار. و قال المسؤول ذاته إن من بين الطاقات المتجددة التي تعمل الشركة على تجسيدها عمليا و توفيرها و ضمان الاستفادة منها هي الطاقة المستمدة من الرياح و أخرى عبر الألواح الشمسية. وفبالنسبة للطاقة الشمسية، أبرز المتحدث أن العقارات متوفرة لاستغلالها وتجسيدها في منطقة الهضاب العليا و الجنوب فيما يختلف الأمر بالنسبة للطاقة المستمدة من الرياح والتي تتطلب البحث عن المناطق كثيرة الرياح حيث تم انشاء عشر محطات إلى حد الساعة. وأشار المدير العام لشركة الكهرباء و الطاقات المتجددة إلى أن الجزائر هي خزان كبير للطاقات المتجددة و أن استغلال هذه الطاقة يتطلب استثمار خاصا ، مضيفا أن "إستراتيجية الدولة في هذا المجال مرت بمراحل ثلاث أولاها هي المرحلة التجريبية حيث تم إنشاء محطتين واحدة عبر الرياح و أخرى شمسية متواجدة حاليا في منطقة غرداية.وثانيهما مرحلة تجسيد المشاريع التي تم رسمها حيث تم انجاز 22 محطة بطاقة 350 ميغا واط في الخدمة.أما المرحلة الثالثة فتخص إستراتيجية الجزائر في التصنيع الوطني بنسبة إدماج 8 في المائة" مؤكدا أن هناك 4 مصانع للألواح الشمسية و الكابلات. و أكد بوخرص أنه سيتم فتح المجال للخواص للاستثمار في الطاقات المتجددة بـ 150 ميغا واط لانجاز محطات طاقوية قبل نهاية السنة الجارية.

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