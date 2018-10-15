عقوبة السجن . وغرامة مالية لبعض الموظفين
نطقت محكمة تيسمسيلت الابتدائية، صبيحة اليوم الأحد، بعقوبة السجن النافذ لعامين، في حق المديرة الولائية للنشاط الإجتماعي والتضامن و200 ألف دينار جزائري غرامةً مالية. المعلومات المتسربة قالت ان التهمة تمثلت عقد وابرام اتفاقيات غير قانونية مع منح امتيازات هي الاخرى غير قانونية للاشارة قالت تلك المصادر والمعلومات ان العقوبة لم تختصرعلى اسم بارز من بين طاقم الموظفين بل السلسلة طويلة مست قرابة 12 موظفا بمديرية النشاط الاجتماعي .
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