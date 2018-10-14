الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة،





شرع الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هذا اليوم 14 أكتوبر 2018، في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الخامسة، حيث سيشرف ابتداء من يوم غد الاثنين على تمرين تكتيكي بياني بالذخيرة الحية "الضحى 2018"، تقوم بتنفيذه وحدات الفرقة الأولى المدرعة، مدعومة بوحدات برّية وجوّية. بداية الزيارة كانت من القاعدة الجوية ببسكرة، أقرب مكان إلى حقل الرمي والمناورات بمدوكال بالناحية العسكرية الخامسة، أين سيُجرى التمرين، فبعد مراسم الاستقبال من قِبَلِ اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، مرفوقا باللواء عمار عثامنية قائد الناحية العسكرية الخامسة، إلتقى السيد الفريق مجموعة من الإطارات، أين أسدى جملة من التوجيهات ذات الطابع العملياتي، أكد من خلالها على أنّ حضوره لمثل هذه التمارين ليس فقط من باب التشجيع والتحفيز، ولكن أيضا من أجل المتابعة الميدانية المُحينة للمستوى التحضيري الذي بلغه قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، إيمانا منه بأن تنمية الخبرة القتالية وترسيخ المعارف والقدرات وغرس سلوكيات العمل الجماعي المنسجم والمتكامل، هي غايات عملياتية لا سبيل إلى تحقيقها إلا من خلال المحك الميداني أي إجراء التمارين التكتيكية بالذخيرة الحية بنجاح تام.

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