مدور قرارمنع تنقل الأنصار قد يرسّم لاحقا
أشار رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، اليوم الأحد، أن قرار منع تنقل الأنصار في المباريات سيتم دراسته لاحقا من أجل ترسيمه. وجاءت تصريحات “مدوار” خلال إستعداده لشد الرحال نحو البنين رفقة وفد المنتخب الوطني والإتحادية، حيث صرح قائلا: “إجراء منع تنقل الأنصار إستثنائي في حالات فقط والبداية كانت بمباراة المولودية وقسنطينة والقرار قد يرسّم في وقت لاحق”.
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