

الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة، شرع الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هذا اليوم 14 أكتوبر 2018، في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية



مدور قرارمنع تنقل الأنصار قد يرسّم لاحقا أشار رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، اليوم الأحد، أن قرار منع تنقل الأنصار في المباريات سيتم دراسته لاحقا من أجل ترسيمه. وجاءت تصريحات “مدوار”



العقيد لهبيري يستقبل مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي إستقبل المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، اليوم الأحد، مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني. وحسب بيان للمديرية العامة،



إيداع الوية السجن الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة بإيداع كل من الألوية الحبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى ، اللواء عبدالرزاق شريف القائد السابق للناحية العسكرية



3000 حافلة جديدة للنقل المدرسي السنة المقبلة قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن رئيس البلدية هو في قلب معادلة التنمية، معترفا بوجود نقائص، وواعدا بتجاوزها.وقال بدوي اليوم الأحد: “النقائص



موكب وزير السياحة يتعرض لحادث مرور في المسيلة أصيب ثلاثة أشخاص في حادث انحراف سيارة، تابعة لموكب وزير السياحة، عبد القادر بن مسعود، في بلدية المعذر بولاية المسيلة.الحادث وقع أمسية اليوم حيث أصيب



بن صالح يشارك في فعاليات الجمعية الـ 139 للإتحاد البرلماني الدولي بجنيف يشارك رئيس مجلس الأمة على رأس وفد برلماني مشترك في فعاليات الجمعية 139 للإتحاد البرلماني الدولي في الفترة ما بين 13 إلى 18 أكتوبر 2018 التي تحتضنها مدينة جنيف



حجز 15 قنطارا من أوراق وأعواد التبغ بسطيف تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف بحر الأسبوع المنصرم، من حجز كمية معتبرة من أوراق وأعواد التبغ والتي تدخل في صناعة وتقليد مادة "الشمة" والتي كانت موجهة



ترحيل أكثر من ألفي عائلة هذا الأربعاء بالعاصمة تنطلق هذا الأربعاء، عملية ترحيل أزيد من ألفي عائلة تقطن بأحياء قصديرية على مستوى ولاية الجزائر، وستمس هذه العملية 300 عائلة بثلاثة أحياء قصديرية في