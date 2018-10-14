إيداع الوية السجن الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة بإيداع كل من الألوية الحبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى ، اللواء عبدالرزاق شريف القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة ، اللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية ، اللواء بوجمعة بودواور مسؤول المالية بوزارة الدفاع الوطني السابق ، واللواء مناد نوبة القائد السابق للدرك الوطني ، السجن الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق بخصوص تهم تتعلق بالفساد و استغلال المنصب بالاضافة إلى عقيد.
عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك