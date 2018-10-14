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14/10/2018 18:59:00

3000 حافلة جديدة للنقل المدرسي السنة المقبلة


قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن رئيس البلدية هو في قلب معادلة التنمية، معترفا بوجود نقائص، وواعدا بتجاوزها.
وقال بدوي اليوم الأحد: “النقائص تختلف من بلدية إلى أخرى، لذلك هناك مجهود إضافي يجب أن يبذل، رؤساء البلديات هم من يبحثون عن المستثمرين، هذه الرؤية التي نريدها مستقبلا”.
وقال ايضا على رئيس البلدية أن يكون فاعلا في طرح الإنشغالات لكن في المقابل ايضا فعال في طرح الحلول”.
واكد انه “صحيح يوجد نقائص لكن سيتم تجاوزها، مبشرا انه سيكون هناك 3000 آلاف حافلة جديدة للنقل المدرسي السنة المقبلة”.

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