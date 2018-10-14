موكب وزير السياحة يتعرض لحادث مرور في المسيلة
أصيب ثلاثة أشخاص في حادث انحراف سيارة، تابعة لموكب وزير السياحة، عبد القادر بن مسعود، في بلدية المعذر بولاية المسيلة.الحادث وقع أمسية اليوم حيث أصيب 3 أعضاء من لجنة الإعلام التابعين لولاية المسيلة، كانوا يرافقون الوزير خلال تنقله إلى بوسعادة. إنهاء الدردشة.
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