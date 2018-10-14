بن صالح يشارك في فعاليات الجمعية الـ 139 للإتحاد البرلماني الدولي بجنيف
يشارك رئيس مجلس الأمة على رأس وفد برلماني مشترك في فعاليات الجمعية 139 للإتحاد البرلماني الدولي في الفترة ما بين 13 إلى 18 أكتوبر 2018 التي تحتضنها مدينة جنيف بسويسرا
والتي ستعالج هذه الدورة مواضيع عديدة أبرزها الموضوع المخصص للنقاش العام و المتعلق بالدور الرئيسي للبرلمانات في ترقية السلم و التنمية في عصر الإبتكار و التغير التكنولوجي.
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