حجز 15 قنطارا من أوراق وأعواد التبغ بسطيف





تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف بحر الأسبوع المنصرم، من حجز كمية معتبرة من أوراق وأعواد التبغ والتي تدخل في صناعة وتقليد مادة "الشمة" والتي كانت موجهة لإحدى الورشات السرية لصناعة الشمة، العملية سمحت بتوقيف شخص في العقد الثالث من العمر كان بصدد نقل ما يفوق الـ15 قنطارا من هذه المادة.

العملية أطرت من قبل عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة صالح باي وجاءت عقب ورود معلومات تفيد بقدوم مركبة تجارية محملة ببضاعة مشبوهة، أين تم نصب حاجز أمني فجائي بالمدخل الشرقي للمدينة والترصد لها، تم من خلاله توقيف المركبة السالفة الذكر والتي بعد إخضاعها لعملية التفتيش تبين أنها محملة بكمية جدّ معتبرة من مادة أعواد التبغ التي تدخل في صناعة وتقليد مادة "الشمة" قدرت بـ 15 قنطارا، فور ذلك حول الشخص والبضاعة إلى المصلحة أين تبين أنه لا يحوز على أي وثيقة أو فواتير تبين مصدر البضاعة أو تتيح له ممارسة مثل هذا النشاط. بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف تم إعداد ملف جزائي ضده عن تهمة حيازة ونقل مادة أعواد التبغ الذي يدخل في صناعة مادة "الشمة" كانت موجهة للبيع بطرق غير شرعية، حولت للنيابة المختصة قانونا في حين الكمية المحجوزة سلمت للجهات المختصة.

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