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14/10/2018 13:54:00

ترحيل أكثر من ألفي عائلة هذا الأربعاء بالعاصمة


تنطلق هذا الأربعاء، عملية ترحيل أزيد من ألفي عائلة تقطن بأحياء قصديرية على مستوى ولاية الجزائر، وستمس هذه العملية 300 عائلة بثلاثة أحياء قصديرية في براقي، وحوالي 700عائلة تسكن بحي قصديري في بلدية درقانة. أما بخصوص الأحياء التي ستستقبل المرحلين الجدد،فهي كل من  حي حوش ميهوب. الذي يحتوي على 1200 وحدة سكنية جاهزة بمختلف المرافق، وكذا حي 270 وحدة سكنية ببلدية الدويرة

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