

بن صالح يشارك في فعاليات الجمعية الـ 139 للإتحاد البرلماني الدولي بجنيف يشارك رئيس مجلس الأمة على رأس وفد برلماني مشترك في فعاليات الجمعية 139 للإتحاد البرلماني الدولي في الفترة ما بين 13 إلى 18 أكتوبر 2018 التي تحتضنها مدينة جنيف



حجز 15 قنطارا من أوراق وأعواد التبغ بسطيف تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف بحر الأسبوع المنصرم، من حجز كمية معتبرة من أوراق وأعواد التبغ والتي تدخل في صناعة وتقليد مادة "الشمة" والتي كانت موجهة



ترحيل أكثر من ألفي عائلة هذا الأربعاء بالعاصمة تنطلق هذا الأربعاء، عملية ترحيل أزيد من ألفي عائلة تقطن بأحياء قصديرية على مستوى ولاية الجزائر، وستمس هذه العملية 300 عائلة بثلاثة أحياء قصديرية في



توقيف 04 اشخاص و حجز كمية معتبرة من المخدرات بقسنطينة تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالخروب في 03 عمليات متفرقة من توقيف 04 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 20 إلى 30 سنة مع حجز



بن مسعود يشدد على ضرورة تسليم مشروع إعادة تأهيل فندق القلعة بالمسيلة أكد وزير السياحة و الصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، اليوم الأحد بالمسيلة على ضرورة تسليم مشروع إعادة تأهيل فندق القلعة، بعاصمة الحضنة في الآجال التعاقدية



ترقية وإدامة التراث الثقافي بالطارف يشكل تثمين التراث الثقافي و ترقيته و إدامته الأهداف الرئيسية المنشودة من خلال معارض الصناعات التقليدية، حسبما أوضح عديد الحرفيين بالطارف المشاركون في الطبعة الثانية



تتويج المسرح الجهوي للعلمة بجائزة أحسن سينوغرافيا توج المسرح الجهوي للعلمة بولاية سطيف في سلطنة عمان بجائزة أحسن سينوغرافيا في مهرجان الدن العربي.التتويج جاء عن العمل المسرحي في كل بيت الذي شارك



الحرفية "مغربي وهيبة" تخصص خياطة الألبسة التقليدية والعصرية لـ"الاتحاد": هدفي فتح ورشة لتعليم الخياطة بأنواعها كان لنا في هذا العدد حوارا مع الحرفية مغربي وهيبة تخصص خياطة الألبسة التقليدية والعصرية، وذلك على هامش فعاليات المعرض الولائي للصناعات التقليدية المقام لفضاء



أردوغان يتوعد الأكراد شرق الفرات أكدت موسكو سعيها إلى تنشيط قنوات الاتصال مع الأميركيين في سوريا، لتجنب «احتكاكات» غير مقصودة بين الطرفين. وتزامن الإعلان عن زيارة مرتقبة، قبل نهاية الشهر، لمستشار