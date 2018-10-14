توقيف 04 اشخاص و حجز كمية معتبرة من المخدرات بقسنطينة





تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالخروب في 03 عمليات متفرقة من توقيف 04 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 20 إلى 30 سنة مع حجز كمية معتبرة من المخدرات ، انجزت ضدهم ملفات اجراءت جزائية عن قضايا حيازة المخدرات بصورة غير مشروعة لغرض البيع .

وقائع القضية الأولى تعود خلال المراقبة الروتينية للفرقة على مستوى حاجز مراقبة على مستوى مدخل مدينة الخروب تم توقيف مركبة من نوع رونو 19 على متنها شخصين كانت تبدو عليهما علامات الإرتباك ، بعد إخضاعها للمراقبة الدقيقة تم العثور على كمية من المخدرات مخبئة بإحكام داخل كيس بلاستيكي بباب المركبة ليتم تحويلهما الى مقر الفرقة، أما القضية الثانية تعود وقائعها الى دوريات راجلة بالأماكن المشبوهة ، اين لفت انتباههم شخص مشبوه على مستوى حي 1013 مسكن بالخروب ، ليتم توقيفه بعد تفتيش المكان تم العثور على كمية من المخدرات بالإضافة الى قاطع ورق ، ليتم تحوليه الى مقر الفرقة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة. وفيما يخص القضية الثالثة تعود حيثياتها إلى يوم 2018/10/07 ، إثر معلومات وردت لقوات الشرطة لذات الفرقة تفيد بقيام أحد المشبوهين بترويج المخدرات على متن مركبة من نوع بيجو 504 بأحياء مدينة الخروب ، التحريات و الأبحاث المكثفة و الاستغلال مكنت من تحديد مكان تواجد المركبة ، ليتم مداهمتها و توتقيف شخص على متنها ، بإخضاع المركبة و المكان المركونة فيه للتفتيش ، عثر على (02) صفيحتين من المخدرات ملفوفتين بشريط لاصق كانت مخبأة بالمكان ، ليتم تحويله الى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية.

العمليات المتفرقة التي قادتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالخروب عبر مختلف أحياء مدينة الخروب مكنت حجز كمية تقدر بحوالي 190 غ من المخدرات. بعد الإنتهاء من إنجاز ملفا إجراءات جزائية منفصلة في حق المشتبه فيهم تم تقديمه أمام النيابة المحلية.

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