بن مسعود يشدد على ضرورة تسليم مشروع إعادة تأهيل فندق القلعة بالمسيلة





أكد وزير السياحة و الصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، اليوم الأحد بالمسيلة على ضرورة تسليم مشروع إعادة تأهيل فندق القلعة، بعاصمة الحضنة في الآجال التعاقدية وبنوعية تتلاءم مع خصوصية هذا المرفق السياحي.

وأوضح نفس المسؤول، خلال زيارته لفندق القلعة بأن المؤسسة التي أسندت لها أشغال إعادة تأهيل الفندق، والتي تتميز بكونها متخصصة في هذا المجال لابد عليها أن تعمل على توسيع قدرات الإيواء بهذا الفندق. و أن تتكفل كذلك بإنجاز هياكل تابعة له على غرار قاعات المحاضرات و ملحقات أخرى. حيث وعد القائمون على المشروع بإنطلاقه في آجال لا تتعدى 15 نوفمبر المقبل و لمدة إنجاز محددة بـ 24 شهرا. و ألح الوزير أيضا على ضرورة منح الأولوية في الإستثمار السياحي لأبناء الولاية الناشطين في المجال السياحي و خدمات الترفيه. و دعا ذات المتحدث إلى تشجيع هذا الإستثمار، الذي إعتبره نموذجيا في البلاد، و متنفسا بالنسبة لسكان ولاية المسيلة.

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