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14/10/2018 11:18:00

"أسروت" تضع مخططا وقائيا.. وتسخر أزيد من 120 عون


أعدت مؤسسة صيانة شبكات الطرق و التطهير  لولاية الجزائر (أسروت) تحسبا لفترات الأمطار الغزيرة التي قد تسبب فياضات مخططا وقائيا يتمثل في تسخير أزيد من 120 عون و وسائل مادية على مستوى 12 نقطة  سوداء . و قال المدير العام لمؤسسة صيانة شبكة الطرق و التطهير لولاية الجزائر عيطر سعدون في تصريح له بشأن الاجراءات المتخذة لتفادي حدوث الفيضانات أنه تم إعداد  برنامجا وقائيا للاستجابة للنشرية الجوية الخاصة بهطول أمطار غزيرة على مستوى  12 نقطة سوداء والتي تقع في مناطق منخفضة بكل من بلديات سيدي امحمد و حسين داي  و باب الوادي و القصبة و الحراش و بوزريعة و بئر مراد رايس . واضاف أنه سيسخير  في كل نقطة من هذه النقاط 10 أعوان مزودين بوسائل تقنية في حالة وجود فياضات  أو انسداد البالوعات أو تسرب اتربة في شبكة تجميع مياه الأمطارو تضم بلدية سيدي امحمد 3 نقاط سوداء على مستوى ساحة 2 مايو بنهج جيش التحرير  الوطني ممتدة نحو منتزه الصابلات و محطة القطار للجزائر العاصمة . فيما تضم  بلدية باب الوادي نقطة سوداء على مستوى نهج الرائد ميرة. و تحوي بلدية القصبة  على موقع معرض للفيضانات يمتد من محطة القطار بالجزائر نحو مسمكة الجزائرو توجد أخطر النقاط السوداء ببلدية حسين داي --يبرز المسؤول-- على مستوى شارع  طرابلس اين يوجد مسار تراموي الجزائر علاوة على نقاط اخرى بكل من بلديات  الحراش و بوزريعة و بئر مراد رايس.و لفت أنه في حالة الاعلان عن نشرية جوية بهطول غزير للأمطار بالعاصمة فإن  أعوان مؤسسة صيانة شبكة الطرق و التطهير لولاية الجزائر يعملون بصفة دورية و  مستمرة  على مستوى النقاط السوداء المحصية على مستوى العاصمة و التي سبق أن  أغرقتها الفياضات نظرا لوقوعها في مناطق منخفضة.

 

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