ساحلي يرافع من أجل تعميق "الديمقراطية" و "الإستمرارية"





رافع الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري, بلقاسم ساحلي, أمس، ببومرداس من أجل ترقية الحس المدني في المجتمع وتعميق الممارسة الديمقراطية الصحيحة و الاستمرارية في التنمية التي تجلب وتحقق المزيد من الحقوق للمواطن الجزائري. وقال ساحلي في كلمة له خلال لقاء جهوي بصفته منسق مبادرة "الجبهة الشعبية الصلبة" أو مجموعة 15 +2, بحضور رؤساء و ممثلين عن هذه الأحزاب بأن "المواطن الجزائري ليس بحاجة إلى ديمقراطية تجلب الفوضى و اللااستقرار و إنما بحاجة إلى ديمقراطية تؤمن له المزيد من الإستقرار و الحقوق و المكاسب و الإستمرارية في التنمية في شتى المجالات". ودافع ساحلي في هذا الإطار عن مرافقة الممارسة الديمقراطية بالتوعية السياسية و الاجتماعية للمواطن الجزائري و دعم ذلك باستراتيجية وطنية للإقلاع الاقتصادي تثمن المكتسبات في المجال و تتفادى النقائص و الفوارق التنموية الحاصلة عبر مناطق الوطن، مؤكدا أن من بين أهم مساعي تشكيلته السياسية و من خلالها مبادرة "الجبهة الشعبية الصلبة" العمل على ترسيخ المواطنة الصحيحة من خلال إحترام قوانين الجمهورية و على ضوء ذلك السعي للإستمرارية من أجل الحفاظ على المكاسب و دعم إستقلال البلاد و سيادة قراراتها في ظل حكم رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة". و لهذا الغرض - يضيف ساحلي- تسعى مجموعة 15 + 2 في إطار الحملة الوطنية التحسيسية التي أطلقتها مؤخرا لشرح و التحسيس بمبادئها و أهدافها إلى حشد الدعم الشعبي بغرض الالتفاف و مساندة إستمرارية رئيس الجمهورية في مساعيه لتنمية و تطوير البلاد و تعميق الإصلاحات التي حققت الإستقرار و الأمن للبلاد. وعلق ساحلي على ما يدور بقبة البرلمان من أزمة بين السعيد بوحجة و النواب المطالبين برحيله، داعيا الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار و تقديم تنازلات مشتركة وبكل مسؤولية بغرض التوصل إلى حل لرفع الانسداد عن هذه المؤسسة التشريعية الحيوية" لأن هذا الأخير (الانسداد)- حسبه- "يعطي صورة سلبية بعدم الاستقرار التشريعي بالبلاد".

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