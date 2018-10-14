الإصلاح تندد بالتصريحات الأجنبية الأخيرة حول المهاجرين
دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني ، أمس، بغليزان إلى تعزير قنوات الحوار بين مختلف الشركاء الاجتماعيين لإيجاد حلول للمشاكل التي يعيشها المواطنين. وأوضح غويني في ندوة سياسية لإطارات الحزب للولاية إحتضنتها دار الشباب "عبد القادر بلقرع" بمدينة غليزن أن "حركة الإصلاح تدعو إلى الإسراع في تعزيز قنوات الحوار الجاد ، وأضاف قائلا "لابد أن تح ض ر الجدية والروح الوطنية العالية في التعامل ما بين الشركاء الاجتماعيين حتى يتم حل الملفات والمشاكل المطروحة علاجا شاملا وجذريا يستجيب للمطالب وفق الإمكانيات الموجودة "، مثمنا دعوة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, إلى تعزيز الجبهة الشعبية الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية حيث أكد أن تشكيلته السياسية "تدعم هذا المسعى كونه يجمع كل الجزائريين ويحمي وطنهم". وندد نفس المتحدث بالتقارير "الخارجية" حول الجزائر، مشيرا إلى تصريحات المقرر الخاص لمجلس حقوق الانسان حول حقوق المهاجرين حيث وصف مثل هذا التقارير بـ "المغلوطة والمشبوهة"، وأضاف أن "حركة الإصلاح الوطني ترفض جملة وتفصيلا هذه التقارير مهما كانت الأطراف التي أصدرتها كونها تهدف إلى النيل من استقرار الجزائر".
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