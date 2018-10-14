

"أسروت" تضع مخططا وقائيا.. وتسخر أزيد من 120 عون أعدت مؤسسة صيانة شبكات الطرق و التطهير لولاية الجزائر (أسروت) تحسبا لفترات الأمطار الغزيرة التي قد تسبب فياضات مخططا وقائيا يتمثل في تسخير أزيد من



زمالي: تمويل 650 مشروع وباستحداث أزيد من 1500 منصب شغل كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أمس، عن إسدائه التعليمات اللازمة بغرض تعزيز التعاون مع السلطات المحلية الولايات الحدودية من إدارة ومنتخبين لتعبئة



بوعزقي: برامج ضخمة للنهوض بقطاع الفلاحة في الحدود قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أمس، إن الحكومة وضعت برامج تنموية ضخمة، بتعليمات من رئيس الجمهورية. وأوضح بوعزقي، أن هذه البرامج



يـــوسفي : 10 مــلايـيـــر ديـــنار لاكتشاف مناجـــم جـــديــدة أعلن وزير الصناعة والمناجمي يوسف يوسفي ، أمس، بالجزائر عن تخصيص حوالي 10 ملايير دج لتمويل العمليات المتعلقة باكتشاف مناجم جديدة قابلة للاستغلال. و أوضح يوسفي،



جلاب: مراجعة آليات نظام المقايضة وقواعد لوجيستية على الحدود · إعادة بعث التظاهرات الاقتصادية والمعارض في الولايات الحدودية أعلن وزير التجارة سعيد جلاب، أمس، بالجزائر عن جملة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى ترقية الصادرات



ساحلي يرافع من أجل تعميق "الديمقراطية" و "الإستمرارية" رافع الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري, بلقاسم ساحلي, أمس، ببومرداس من أجل ترقية الحس المدني في المجتمع وتعميق الممارسة الديمقراطية الصحيحة و الاستمرارية في التنمية



الإصلاح تندد بالتصريحات الأجنبية الأخيرة حول المهاجرين دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني ، أمس، بغليزان إلى تعزير قنوات الحوار بين مختلف الشركاء الاجتماعيين لإيجاد حلول للمشاكل التي يعيشها المواطنين. وأوضح غويني



اللواء أحمد بوسطيلة في دمة الله توفي فجر اليوم الأحد، قائد الدرك الوطني السابق أحمد بوسطيلة بالعاصمة الفرنسية باريس. ة عن عمر ناهز 74 عاما بعد معاناته من مرض عضال.



ولد عبــــــــــــاس: على بوحجة التبصر والتعقل.. وتقديم استقالته دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،جمال ولد عباس، أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، إلى التبصر والتعقل، وتقديم استقالته من الغرفة السفلى للبرلمان، وقال إنه لا يقبل أن يكون الأفلان سببا في أزمة البرلمان ، جددا الدعوة إلى محاربة "الشكارة" في انتخابات مجلس الأمة.