اللواء أحمد بوسطيلة في دمة الله
توفي فجر اليوم الأحد، قائد الدرك الوطني السابق أحمد بوسطيلة بالعاصمة الفرنسية باريس. ة عن عمر ناهز 74 عاما بعد معاناته من مرض عضال.
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