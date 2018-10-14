ولد عبــــــــــــاس: على بوحجة التبصر والتعقل.. وتقديم استقالته





دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،جمال ولد عباس، أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، إلى التبصر والتعقل، وتقديم استقالته من الغرفة السفلى للبرلمان، وقال إنه لا يقبل أن يكون الأفلان سببا في أزمة البرلمان ، جددا الدعوة إلى محاربة "الشكارة" في انتخابات مجلس الأمة.

خديجة قدوار

وأوضح ولد عباس خلال تجمع جهوي لإطارات ومناضلي الحزب بالبويرة، بالقول:" ..على بوحجة التبصر والتعقل.. نحن لا نقبل أن يكون الأفلان سببا في الأزمة"، حيث دعا بوحجة للإنسحاب من منصبه وأخذ العبرة من سابقيه، وقال ولد عباس:" ..لا دخل للرئاسة والحكومة في أزمة البرلمان"، كاشفا أنه في حال لم يقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة استقالته يوم الإثنين، فإن القيادة ستجتمع للبث في أمره". واتهم الأمين العام السعيد بوحجة بالتسبب في أزمة سياسية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، قائلا: ” لأول مرة تصل فيه المؤسسة الثالثة في الدولة لهذا المأزق”. وهو ما اعتبره ولد عباس منافيا لمبادئ الحزب مؤكدا:” بوحجة مناضل في الحزب، ولا نقبل كقيادة في الافلان أن يكون الحزب سببًا في أي أزمة في البلاد “. ومن جانب آخر علق ولد عباس على الخرجة التي قام بها بوحجة من خلال نزوله إلى الشارع، وقال إنها لا تليق برجل دولة، وأضف:" ..هناك تقاليد وبروتوكولات يجب الحفاظ عليها"، وكان السعيد بوحجة، قد شوهد الخميس الماضي في شوارع العاصمة يتجول وجالس في احدى المقاهي بالعاصمة. وطلب الأمين العام من رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن يأخذ العبرة من سابقيه على غرار مساعدية ومهري وبن حمودة وبومعزة، وأضاف:" ..الأفلان هو الحزب الحاكم في البلاد، ولم يحدث في التاريخ أن تسبب عضو من الحزب في أزمة في البلاد". وعلى صعيد آخر حشد الأمين العام الأفلانيين لانتخابات التجديد النصفي بمجلس الأمة، معاتبا إياهم على خلفية ما حدث في المحليات الفارطة ، مؤكدا بالقول:" .. الأفلان خسر المجلس الولائي بالولاية بسبب صوت واحد"، وأضاف:" مافرحتونيش في المحليات والمجلس الولائي لبويرة راح في جرة صوت واحد وهو ما يؤسفني"، مشددا باللهجة :" ..كونوا بالمرصاد ويقظين في قادم المواعيد القادمة، ونتمنى أن نربح في جميع الولايات الأربعة لمنطقة القبائل"، داعيا مناضلي الحزب بالبويرة لترك الصراعات جانبا، والتجند لقادم المواعيد والإستحقاقات وفي مقدمتها الإنتخابات النصفية لمجلس الأمة المقررة أواخر ديسمبر القادم.

..إياكم و شراء الذمم بـ"الشكارة" في إنتخابات التجديد بمجلس الأمة

حذر الأمين العام مناضلي وإطارات الحزب من الشكارة" في إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وقال إنه من موقعه كأمين عام للحزب ، فإن القيادة السياسية للحزب والمكتب السياسي الحالي يحاربون الفساد ،حتى يبقى الحزب في إطار الشفافية ، موضحا أن الجميع مدعو لليقظة، وأنه لن يتساهل مع من يريد شراء الذمم في تجديد إنتخابات مجلس الأمة شهر ديسمبر القادم. وقال ولد عباس إن التجديد هذه المرة يكتسي طابعا خاصا لأنه يسبق الانتخابات الرئاسية، ليؤكد أن الأفلان يجب أن يحافظ على الأغلبية في الغرفة العليا، مفيدا أنه رفقة المكتب السياسي يراقبون كل الولايات بشكل شخصي من أجل ضمان استمرار السياسة الجديدة للحزب التي تعتمد على الشفافية، معلنا عن فتح باب الترشيحات للتجديد النصفي لمجلس الأمة.

بوحجة طرد الأمين العام للمجلس دون الرجوع للقانون الداخلي للبرلمان

أكد جمال ولد عباس، أمس، أن رئيس المجلس الوطني الشعبي، السعيد بوحجة، قام بإقالة الأمين العام دون إستشارة أحد، موضحا أن بوحجة أخلّ بالمادة التاسعة للنظام الداخلي للبرلمان والتي تقتضي العودة لمكاتب المجلس وإستشارتهم في إتخاذ القرارات، مضيفا أنه تكلم مع بوحجة مرة واحد منذ بداية المشكلة.

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