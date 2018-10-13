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13/10/2018 15:33:00

ضرورة التنسيق ما بين مختلف المصالح الطبية من أجل إنجاح عملية زرع الكلى


أكد مشاركون في اللقاء الطبي الوطني الأول لزراعة الكلى المنظم اليوم السبت بسيدي بلعباس على ضرورة التنسيق ما بين مختلف التخصصات والمصالح الطبية اللازمة من أجل إنجاح عملية زرع الكلى.

وشدد المتدخلون في هذا اللقاء العلمي من أطباء مختصين ومهنيين لقطاع الصحة على "ضرورة التحضير الجيد لإطلاق عملية زرع الكلى بسيدي بلعباس من خلال مشاركة مختلف الفاعلين من أطباء مختصين في جراحة الكلى والمسالك البولية والأشعة والإنعاش والمخابر وتنسيق الجهود في ما بينهم من أجل توفير كل الظروف الملائمة والموارد البشرية والمادية الضرورية لإنجاح إطلاق عملية زرع الكلى". وأشار الدكتور عصمت فيلالي عضو بالوكالة الوطنية للتبرع بالأعضاء الى "أهمية زرع الكلى على المستويين الفردي والعمومي". "زرع الكلى تمثل حل ناجع وأمثل لإنهاء معاناة مرضى القصور الكلوي لاسيما أولئك الذين لا يتحملون عمليات تصفية الدم المتكررة كما تسمح بتقليل نفقات الدولة في إطار التكفل بهذا النوع من المرض " يضيف ذات المختص.

وأشار من جهته البروفسور بلعباس بوترفاس رئيس مصلحة أمراض الكلى وتصفية الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي "عبد القادر حساني" لسيدي بلعباس إلى أن الهدف من هذا اللقاء يكمن "في تعبيد الطريق بتوفير كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجاح إعادة بعث عملية زرع الكلى بولاية سيدي بلعباس". وأفاد بأن "عملية زرع الكلى عملية بسيطة تتطلب تنسيق الجهود ما بين مختلف الفاعلين بقطاع الصحة", مؤكدا أنه "لابد من العمل سويا من أجل رفع التحدي وإنهاء معاناة مرضى القصور الكلوي وبالتالي رفع معدل الأمل في الحياة ". وذكر مشاركون في هذا اللقاء الطبي بأن الجزائر تحصي أكثر من 22 ألف حالة مرضية تعاني من قصور كلوي يستوجب تصفية الدم منها 7 آلاف حالة لا يتقبل وضعهم الصحي البقاء تحت آلات غسل الكلى ويستدعون زرع كلى فورية في حين تسجل 4 آلاف حالة مرضية سنويا للقصور الكلوي من بينها ولاية سيدي بلعباس التي تحصي 559 حالة للفشل الكلوي. للإشارة توجت توصيات هذا اللقاء الطبي المنظم بمبادرة للمديرية المحلية للصحة والسكان بالتنسيق مع مصلحة أمراض الكلى والوكالة الوطنية للتبرع بالأعضاء بضرورة تكثيف الحملات التحسيسية والتوعية من أجل تعزيز عملية التبرع بالكلى سواء من الأحياء أو الموتى.

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