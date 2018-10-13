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13/10/2018 15:23:00

تاج ينوه بدعم التوجه الاجتماعي للدولة في مشروع قانون المالية 2019


نوه حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) اليوم السبت بما جاء في مشروع قانون المالية 2019 من دعم للتوجه الاجتماعي للدولة من خلال الإعفاءات الضريبية والعمل على تحسين مستوى التنمية الاجتماعية. وفي بيان له عقب اجتماع مجلسه الوطني, ثمن الحزب "قرارات رئيس الجمهورية في مشروع قانون المالية 2019 بدعم التوجه الاجتماعي للدولة من خلال الإعفاءات الضريبية والعمل على تحسين مستوى التنمية الاجتماعية والحرص الكبير لتعميق الإصلاحات من اجل عدالة اجتماعية اكبر ومزيد من الشفافية والفعالية والإنصاف". و بعد أن أشاد ب"الحصيلة الايجابية" لرئيس الجمهورية طيلة قيادته للبلاد في أبعادها السياسية الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والأمنية", نوه "تاج" برسالة "القوية" للرئيس بوتفليقة بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد, معربا في هذا الإطار عن استعداده وانخراطه "الكاملين" للترجمة "الميدانية" لبناء جبهة شعبية صلبة تعزز اللحمة الوطنية "لمواجهة التحديات التي تواجه الجزائر, وتوسيعها الى كل فئات الشعب الجزائري". كما أبرز في نفس الوقت دور المصالحة الوطنية "في تحقيق التنمية والاستقرار للجزائر والتي أصبحت نموذجا يحتذى بها في كل النزاعات الداخلية في كثير من مناطق العالم". من جهة أخرى, نوه الحزب باحترافية الجيش الوطني الشعبي والتزامه وتمسكه الدائمين بمهامه الدستورية و المتمثلة أساسا في المحافظة على الاستقلال و الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الوطنية و بجهوده و دوره إلى جانب مختلف أسلاك ومصالح الأمن في بسط الأمن و الطمأنينة داخل البلاد و على الحدود. و بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة, جدد "تاج" دعوته إلى الرئيس بوتفليقة للاستمرار في قيادة البلاد والترشح للانتخابات الرئاسية 2019, مؤكدا على "وفائه الدائم والثابت والمستمر" للرئيس ودعمه الميداني في تجسيد برنامجه. كما دعا الحزب كل مكونات الشعب الجزائري من أحزاب سياسية وفعاليات المجتمع المدني, و الشخصيات الوطنية, وكذا أسرة الإعلام والصحافة إلى "تغليب صوت الحكمة والعقل, والتنازل عن الأنانيات والحسابات الذاتية والشخصية والحزبية الضيقة للمساهمة في تنظيم هذا الحدث السياسي الكبير في أجواء هادئة وديمقراطية, يكون التنافس فيها بين البرامج والأفكار, ويكون الشعب هو الفيصل الوحيد بينها, ويكون فعلا عرسا ديمقراطيا لكل الجزائريين".

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