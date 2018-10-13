مساهل يسلم رسالة خطية من بوتفليقة لرئيس غينيا الاستوائية
سلم وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل أمس الجمعة بمالابو لرئيس غينيا الاستوائية تيودرو أوبيانغ نجوما مباسوغو رسالة خطية من الرئيس بوتفليقة هنأه فيها على الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال غينيا الاستوائية و جدد فيها استعداده للعمل سوية مع الرئيس مباسوغو لتعزيز العلاقات الثنائية". و قدم مباسوغو تشكراته لمشاركة الجزائر في الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال غينيا الاستوائية. كما أعرب عن ارتياحه بجودة العلاقات الثنائية معربا عن ارادة بلده في تعزيزها أكثر. و كلف الرئيس مباسوغو مساهل بتبليغ الرئيس بوتفليقة بمشاعر التقدير والاحترام التي يكنها له و كذا تمنياته بالتقدم للشعب الجزائري.
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