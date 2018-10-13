

الحكومة الليبية تفرج عن أحد رفاق القذافي في ثورة الفاتح أصدر وزير عدل حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد عبد الواحد، قرارا بالإفراج لدواع صحية عن اللواء المهدي العربي العضو في "الضباط الوحدويين الأحرار"، رفاق الزعيم الراحل



ضرورة التنسيق ما بين مختلف المصالح الطبية من أجل إنجاح عملية زرع الكلى أكد مشاركون في اللقاء الطبي الوطني الأول لزراعة الكلى المنظم اليوم السبت بسيدي بلعباس على ضرورة التنسيق ما بين مختلف التخصصات والمصالح الطبية اللازمة من



حملة لإعادة تنظيم 108 قطعة متحفية قديمة المتحف الوطني لوهران تم صيانة وإعادة تنظيم 108 قطعة أثرية تعود إلى العهد القديم تتواجد بالمتحف الوطني العمومي "أحمد زبانة" لوهران. وتتعلق هذه المجموعات بنقشية جنائزية و تيجان ونصب



تاج ينوه بدعم التوجه الاجتماعي للدولة في مشروع قانون المالية 2019 نوه حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) اليوم السبت بما جاء في مشروع قانون المالية 2019 من دعم للتوجه الاجتماعي للدولة من خلال الإعفاءات الضريبية والعمل



مساهل يسلم رسالة خطية من بوتفليقة لرئيس غينيا الاستوائية سلم وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل أمس الجمعة بمالابو لرئيس غينيا الاستوائية تيودرو أوبيانغ نجوما مباسوغو رسالة خطية من الرئيس بوتفليقة هنأه فيها على



بومرداس : قتيلان و 11 جريحا في حادثي مرور على مستوى بلدية الأربعطاش خلف حادثان مروريان وقعا صباح اليوم السبت بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى بلدية الأربعطاش غرب بومرداس, قتيلين (59 و45 سنة) و 11 جريحا واحد منهم



الجزائر تحتضن أشغال الجمعية العامة الثانية لأفريبول ابتداء من هذا الاثنين تحتضن الجزائر يومي 15 و16 اكتوبر الجاري, أشغال الجمعية العامة الثانية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول) وذلك بالتنسيق مع لجنة الاتحاد الإفريقي



زعفران جزائري...منتوج صحي يقتحم السوق الدولية شرع الزعفران الجزائري, الذي يعد من أغلى أنواع التوابل في العالم و الذي يتم إنتاجه في عدة ولايات من طرف فلاحين باتت تستقطبهم أكثر فأكثر



المسيلة: هلاك 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير هلك أربعة (4) أشخاص من عائلة واحدة في حادث مرور وقع اليوم السبت على الطريق الوطني رقم 8 بين بلديتي عين الحجل وبن زوح بولاية