بومرداس : قتيلان و 11 جريحا في حادثي مرور على مستوى بلدية الأربعطاش





خلف حادثان مروريان وقعا صباح اليوم السبت بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى بلدية الأربعطاش غرب بومرداس, قتيلين (59 و45 سنة) و 11 جريحا واحد منهم في حالة خطيرة, حسبما أفاد به المكلف بخلية الإعلام للحماية المدنية بالولاية. و أوضح النقيب أيت قاسي احمد أن الحادث الأول وقع في حدود الساعة التاسعة و النصف من صباح اليوم بالقرب من مشروع إنجاز مركز الدفع بالطريق السيار شرق مقر بلدية الأربعطاش, إثر اصطدام بين شاحنة من الحجم الكبير لنقل البضائع و 5 سيارات نفعية في الرواق من الطريق المؤدي من شرق البلاد نحو الجزائر العاصمة . و تسبب هذا الحادث - استنادا إلى نفس المصدر- في غلق الطريق من الرواقين لفترات طويلة لتعود بعدها حركة السير إلى طبيعتها شيئا فشيئا بعد تدخل المصالح المعنية و الحماية المدنية إلى أن تم إزاحة كل ما كان يعيق الحركة العادية لسير السيارات. و جندت مصالح الحماية المدنية لهذا الحادث سيارات إسعاف و عتاد تدخل من عدد من وحداتها المجاورة للمنطقة لنقل القتيل و و عدد من الجرحى إلى مستشفى الرويبة بالجزائر العاصمة و 3 جرحى أخرين إلى المركز الصحي لبلدية خميس الخشنة المجاورة, وفقا لذات المتحدث, حيث لا يزال التكفل الصحي جار إلى حد الساعة.

و تمثل الحادث الثاني الذي وقع في حدود منتصف نهار اليوم بنفس الطريق السيار شرق- غرب بالقرب من حادث المرور الأول بمنطقة "أولاد والي" ببلدية الأربعطاش في اصطدام سيارة نفعية بالرواق المؤدي إلى ولاية البويرة بشخص (45 سنة) و أردته قتيلا بعين المكان لأسباب لم يتم تحديدها إلى حد الساعة, وفق ما أضاف النقيب أيت قاسي .

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