المسيلة: هلاك 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير
هلك أربعة (4) أشخاص من عائلة واحدة في حادث مرور وقع اليوم السبت على الطريق الوطني رقم 8 بين بلديتي عين الحجل وبن زوح بولاية المسيلة, حسب ما أفادت به خلية الإعلام والاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني . و أوضح نفس المصدر أن هذا الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية و شاحنة كانت تسيران في اتجاهين معاكسين ما أسفر عن هلاك بعين المكان 4 أشخاص من عائلة واحدة. و قد تدخل عناصر الدرك الوطني للقيام بالمعاينات اللازمة فيما قام عناصر الحماية المدنية لعين الحجل بنقل جثث الضحايا إلى العيادة المتعددة الخدمات لنفس المدينة, وفقا لنفس المصدر .و قد فتح عناصر فرقة الدرك الوطني لعين الحجل تحقيقا في ظروف و ملابسات الحادث.
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