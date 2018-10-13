

زعفران جزائري...منتوج صحي يقتحم السوق الدولية شرع الزعفران الجزائري, الذي يعد من أغلى أنواع التوابل في العالم و الذي يتم إنتاجه في عدة ولايات من طرف فلاحين باتت تستقطبهم أكثر فأكثر



المسيلة: هلاك 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير هلك أربعة (4) أشخاص من عائلة واحدة في حادث مرور وقع اليوم السبت على الطريق الوطني رقم 8 بين بلديتي عين الحجل وبن زوح بولاية



الإطاحة بمروج مخدرات ومهلوسات ببوفاريك أوقفت عناصر الدرك الوطني بـ”بوفاريك” القبض على شخص اشتبه في تكوينه شبكة تقوم بترويج المخدرات والمهلوسات في المنطقة. وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات تفيد بوجود



محمد عيسى: نقل ماء زمزم سيدخل في تكاليف الحج مستقبلا أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن كل الحجاج أخذوا نصيبهم من ماء زمزم، رغم الشكاوي التي تلقوها. وأوضح عيسي، أن بعثة تنظيم الحج والعمرة،



بوتفليقة يقرر خص الولايات الحدودية ببرنامج تنموي خاص قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "خص الولايات الحدودية ببرنامج تنموي خاص" حسب ما أعلن عنه اليوم السبت وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور



انطلاق أشغال الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية انطلقت اليوم السبت, أشغال الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية, الذي تنظمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال, تحت شعار



إيداع الطعون المتعقلة بالماستر لسنة 2019/2018 على مستوى الجامعات المعنية أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, أن إيداع الطعون المتعلقة بنتائج الالتحاق بطور الماستر ,بعنوان السنة الجامعية 2019/2018 تتم على مستوى المؤسسات الجامعية التي استقبلت



أزيد من 66 ألف جرعة لقاح مضاد "للأنفلونزا " خصصت مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر أزيد من 66 ألف جرعة من اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية لموسم "2018/2019" سيتم توزيعها على مستوى هياكل التلقيح للمؤسسات



زمالي : التوظيف مباشر لخريجي المدرسة العليا للضمان الاجتماعي أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،مراد زمالي، أن "المدرسة العليا للضمان الاجتماعي أصبحت قطبا للتخصص والتكوين في مجال الضمان الاجتماعي وعصرنته على المستوى الوطني