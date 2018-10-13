الإطاحة بمروج مخدرات ومهلوسات ببوفاريك
أوقفت عناصر الدرك الوطني بـ”بوفاريك” القبض على شخص اشتبه في تكوينه شبكة تقوم بترويج المخدرات والمهلوسات في المنطقة.
وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات تفيد بوجود مجموعة إجرامية، بصدد ترويج كمية من المخدرات، تتمثل في أقراص مهلوسة،لتم تشكيل دورية قامت بتفتيش منزل المشتبه به حيث عثر على399قرص مهلوس
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