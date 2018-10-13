محمد عيسى: نقل ماء زمزم سيدخل في تكاليف الحج مستقبلا





أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن كل الحجاج أخذوا نصيبهم من ماء زمزم، رغم الشكاوي التي تلقوها.

وأوضح عيسي، أن بعثة تنظيم الحج والعمرة، أخذت عدد افتراضي من عبوات ماء زمزم، لمواجهة أي نقص، بسبب الإتلاف. وكشف، محمد عيسى، أن تجربة نقل ماء زمزم، ستكون إجبارية، وستدخل في تكاليف الحج في المواسم القادمة. وأكد، الوزير، أن قطاعه يدرس طريقتين في توزيع ماء زمزم، إما ادخال ماء زمزم وتوزيعه في الجزائر،او أخذ العبوة في مطار الإقلاع.

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